Teva Aktie: Kommt Trumps Nahost-Plan Teva zugute?

Am Mittwoch war es soweit und US-Präsident Donald Trump kündigte seinen sogenannten „Friedensplan“ für Israel und die Palästinenser vor. Jener wurde von allen Beteiligten recht unterschiedlich aufgenommen. Israels Präsident reagierte erfreut, die Palästinenser hingegen lehnten eine Umsetzung der Pläne entschieden ab. Auch an der Börse waren Reaktionen zu beobachten, so etwa bei der Aktie des israelischen Pharmaunternehmens Teva.

Die Anleger scheinen zufrieden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung