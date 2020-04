Teuteberg: SPD soll sich zur nuklearen Teilhabe bekennen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hat im Streit um die "Tornado"-Nachfolger bei der Bundeswehr von der SPD ein klares Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe Deutschlands in der NATO gefordert. "Wer sich von der nuklearen Teilhabe verabschiedet, der gibt auch jeden Einfluss auf atomare Rüstung und Abrüstung auf. Das dürfen wir nicht tun. Die Große Koalition muss darum endlich zu einer guten Lösung kommen. Dass stattdessen einige in der SPD die Gelegenheit suchen, sich von unseren Bündnispflichten abzusetzen, ist beschämend und eine Hypothek für die Rolle Deutschlands im Bündnis und in der Welt", sagte Teuteberg der "Rheinischen Post".

Man müsse den Verpflichtungen "im westlichen Bündnis nachkommen. Unsere Partner verlassen sich auf uns", so die FDP-Generalsekretärin weiter. Wenn Deutschland als wichtiger Partner der Allianz sich hier als unzuverlässig erweise, "würden wir damit die NATO und unsere eigene Sicherheit zur Disposition stellen". Es sei darum "richtig und notwendig, dass wir uns die Voraussetzungen zur nuklearen Teilhabe in der NATO erhalten", sagte Teuteberg.

