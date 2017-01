Teures Wohnen im Taunus und am Bodensee: Diese Mittelstädte haben die höchsten Mieten

Nürnberg (ots) - Spitzenreiter bei den Mietpreisen liegen inBaden-Württemberg und Hessen. Das zeigt eine Auswertung vonimmowelt.de, einem der führenden Immobilienportale, in der dieMietpreise der 108 deutschen Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnernverglichen wurden / Teuerste Mieten in Konstanz (11,70 Euro), BadHomburg (10,90 Euro) und Sindelfingen (10,30 Euro) / HoheQuadratmeterpreise auch in den Unistädten Tübingen (10,30 Euro) undGießen (10,10 Euro)Die teuersten Mittelstädte liegen in Baden-Württemberg und Hessen,zumindest was die Mietpreise angeht. Das zeigt eine aktuelleAuswertung von immowelt.de, einem der führenden Immobilienportale.Untersucht wurden die Preise der insgesamt 108 deutschen Städte mit50.000 bis 100.000 Einwohnern.Höchste Mieten in Konstanz, Bad Homburg und SindelfingenKonstanz weist die teuersten Mietpreise aller mittelgroßen Städteauf. Eine Wohnung kostet hier im Median 11,70 Euro pro Quadratmeter -17 Prozent mehr als 2011 (10,00 Euro). Die Universitätsstadt amBodensee führt damit sowohl bei den Miet- als auch bei denKaufpreisen die Liste der teuersten deutschen Mittelstädte an. HohePreise im bundesweiten Vergleich müssen Mieter auch im hessischen BadHomburg zahlen. Viele Pendler, die im benachbarten Frankfurtarbeiten, treiben die Preise hier in die Höhe. Monatlich 10,90 Europro Quadratmeter werden hier im Median fällig. Das sind 12 Prozentmehr als 5 Jahre zuvor, damals waren es noch 9,70 Euro. Auch dieAutostadt Sindelfingen zählt zu den Mittelstädten mit den höchstenMietpreisen: 10,30 Euro kostet der Quadratmeter hier im Median. Damitsind die Mieten in der nur knapp 20 Kilometer von Stuttgartentfernten Autostadt seit 2011 (8,10 Euro) um ein gutes Viertel (27Prozent) gestiegen.Mittelgroße Unistädte boomenGenauso teuer wie in Sindelfingen sind Mietwohnungen in der gut 30Kilometer weiter südlich gelegenen Unistadt Tübingen. Hier sind diePreise seit 2011 jedoch im Vergleich zu Sindelfingen weniger starkgestiegen: von 9,40 Euro auf 10,30 Euro (10 Prozent). Eine großeUniversität gibt es auch in Gießen: Mit über 28.000 Immatrikuliertenist die Justus-Liebig-Universität die zweitgrößte Hochschule Hessens.Eine Mietwohnung in Gießen kostet aktuell 10,10 Euro proQuadratmeter. Das sind 42 Prozent mehr als 5 Jahre zuvor (2011: 7,10Euro). Damit belegt Gießen den 5. Platz beim Ranking der Mittelstädtemit den höchsten Mieten. Sortiert nach der höchsten Preissteigerungder Mieten innerhalb der vergangenen 5 Jahre landet Gießen sogar aufPlatz 1.BerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 108 deutschenMittelstädten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern waren 117.981Mietwohnungen und -häuser, die jeweils 2011 und 2016 (im ersten bisdritten Quartal) auf immowelt.de inseriert wurden. Die Mietpreisespiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider.Eine Ergebnisgrafik steht hier zum Download bereit:http://ots.de/lUQbXTabellen zu den Mietpreisen in allen 108 Mittelstädten finden Siehier: http://ots.de/3DGHxDiese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter presse.immowelt.de, weitere Informationenunter news.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Immowelt.de wird von der Nürnberger Immowelt Group betrieben, zu derauch die Immonet GmbH mit deren Immobilienportal immonet.de gehört.Immowelt.de und immonet.de haben gemeinsam eine Reichweite von 44Millionen Visits* monatlich. Zum Portfolio der Group gehören auch diePortale bauen.de, Umzugsauktion.de und ferienwohnung.com. ZweitesHauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung von Softwarelösungen für dieImmobilienbranche. * gemeinsame Visits von immowelt.de und immonet.de(Google Analytics / Adobe Analytics; Stand: August 2016)Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deJan-Carl Mehles+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell