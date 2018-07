Teures Kerosin: American Airlines kappt Gewinnziel erneut

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

FORT WORTH (dpa-AFX) - Die gestiegenen Kerosinpreise machen der US-Fluggesellschaft American Airlines noch stärker zu schaffen als gedacht.



Nachdem Unternehmenschef Doug Parker sein Gewinnziel für 2018 bereits im April gekappt hatte, strich er seine Erwartungen bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag weiter zusammen. Auch das Flugangebot will er nicht mehr so stark ausbauen wie bisher geplant. Und 22 bereits bestellte Mittelstreckenjets des europäischen Herstellers Airbus will er nun erst später abnehmen.

Der um Sonderposten bereinigte Gewinn dürfte in diesem Jahr nur noch 4,50 bis 5,00 US-Dollar je Aktie erreichen, wie das Unternehmen in Fort Worth mitteilte. Ende April hatte American Airlines noch 5 bis 6 Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hatten aber zuletzt schon weniger erwartet.

Hintergrund ist die jüngste Geschäftsentwicklung. "Das war vielleicht das schwierigste Quartal für das American-Team seit unserer Fusion mit US Airways im Jahr 2013", sagte Parker. So konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um knapp vier Prozent auf 11,6 Milliarden US-Dollar (9,9 Mrd Euro) steigern. Allerdings sprangen die Treibstoffkosten um rund 40 Prozent in die Höhe, und das Unternehmen konnte die Mehrkosten kaum über höhere Ticketpreise von den Passagieren zurückholen. Dadurch sank der Überschuss um mehr als ein Drittel auf 566 Millionen Dollar./stw/she/jha/