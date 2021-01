Teurer Strom / Zum Jahreswechsel sind die Strompreise im Schnitt um 2,6 Prozent gestiegen

Münster (ots) - Das kostet Strom in Deutschland...Der aktuelle Strompreis in Deutschland beträgt nach Stand von heute 34,71 Cent pro kWh in der Grundversorgung. Damit zahlt ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.215 Euro pro Jahr, wenn er Strom vom Grundversorger bezieht. Im Vergleich zum Dezember 2020 sind die Preise damit um 0,89 Cent pro kWh oder 2,6 % gestiegen.Beim günstigsten Stromanbieter kostet die Kilowattstunde dagegen "nur" 23,39 Cent. Damit zahlt der Vergleichshaushalt beim günstigsten Anbieter 819 Euro pro Jahr. Auch hier sind die Preise gestiegen, und zwar um 0,62 Cent pro kWh oder 2,7 %....und so viel können Verbraucher sparen.Durch einen Wechsel vom Grundversorger zum günstigsten Stromanbieter spart ein Haushalt in Deutschland im bundesweiten Schnitt 397 Euro. Im Dezember 2020 lag die durchschnittliche Wechselersparnis bei 386 Euro.Aber: Es gibt sehr große regionale Unterschiede. So zahlen z.B. Verbraucher in Schleswig-Holstein mit 38,75 Cent pro kWh die höchsten Strompreise. In Bremen dagegen sind die Strompreise mit 30,10 Cent pro kWh am günstigsten.Das Verbraucherportal StromAuskunft.de hat in Zusammenarbeit mit der Universität Münster ein Dashboard für Strompreise (https://www.stromauskunft.de/strompreise/dashboard/) entwickelt, welches die aktuellen Strompreise sowie die Wechselersparnis für Verbraucher in Deutschland visualisiert. Durch die Ermittlung der Strompreise für insgesamt 6309 Städte und Gemeinden sind die Preisdarstellungen erstmals auch auf Länder-, Kreis- und Städteebene möglich.So berechnen wir die StrompreiseDer Strompreisvergleich zeigt die aktuellen Strompreise für Bundesländer, Landkreise und Städte in Deutschland an. Grundlage für die Berechnung der Strompreise ist ein Jahresverbrauch von 3500 kWh. Stromtarife mit Kaution und/oder Vorauskasse werden nicht berücksichtigt.Weitere Kriterien für die Preisberechnung bei den Alternativtarifen- Vertragslaufzeit: bis 12 Monate- Preisgarantie: mind. 12 Monate- Kündigungsfrist: max. 6 WochenHinweis zur Berechnung der ErsparnisDie mögliche Ersparnis wird in Bezug zu dem Tarif des lokalen Anbieters berechnet. Falls es sich bei dem Vergleichstarif um einen Grundversorgungstarif handelt, wird Ihnen gesetzlich für diesen Tarif eine Kündigungsfrist von 2 Wochen garantiert.Pressekontakt:Über StromAuskunftStromAuskunft ist ein TÜV geprüftes Vergleichsportal für Strom und Gas.Ansprechpartner:Dr. Jörg HeidjannTel.: 01711401388E-Mail: presse@stromauskunft.deWeb: www.stromauskunft.deOriginal-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuell