Teurer Fenstertausch / Eigentümer hatte den Auftrag versehentlich auf eigene Kosten erteilt (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn ein Wohnungseigentümer irrtümlicherweise den Auftrag zumAustausch der alten Fenster erteilt, obwohl eigentlich dieGemeinschaft dafür verantwortlich wäre, dann kann er sich imNachhinein die Kosten dafür nicht zurückholen. Er bleibt nachInformation des Infodienstes Recht und Steuern der LBS darauf sitzen.(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen V ZR 254/17)Der Fall: Über 30 Jahre nach der Errichtung einer großenWohnanlage mit mehr als 200 Einheiten waren die alten Holzfenster inkeinem besonders guten Zustand mehr. Einer der Eigentümer wollte dasnicht länger ansehen und gab den Einbau moderner, dreifach isolierterKunststofffenster in Auftrag. Der Austausch verschlang 5.500 Euro,die er auch bezahlte, weil er davon ausging, er sei dafür zuständig.Ein Urteil des Bundesgerichtshofes (V ZR 174/11) legte jedoch mehrereJahre später fest, die Renovierung von Fenstern sei eine Aufgabe derEigentümergemeinschaft. Daraufhin forderte der BetroffeneKostenersatz von der Gemeinschaft.Das Urteil: "Dem Wohnungseigentümer, der eigenmächtigInstandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten am Gemeinschaftseigentumdurchführt, steht kein Ersatzanspruch (...) zu", entschied der BGH.Das treffe auch dann zu, wenn der Betroffene "in der irrigen Annahme"gehandelt habe, er selbst sei dafür verantwortlich. Das entsprechendeGesetz (WEG) schreibe vor, dass für eine solche Gemeinschaftsmaßnahmeerst ein entsprechender Beschluss herbeigeführt werden müsse.