Teure Sanierung zerfleddert Quartalsgewinn der Deutschen Post

BONN (dpa-AFX) - Die Sanierung des heimischen Brief- und Paketgeschäfts hat der Deutschen Post im Sommer einen herben Gewinneinbruch eingebrockt.



Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Gewinn von 146 Millionen Euro und damit 77 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Bonn mitteilte. Der operative Gewinn (Ebit) sackte um 55 Prozent auf 376 Millionen Euro ab. Die Sparte PeP, zu der das Brief- und Paketgeschäft gehört, schrieb sogar rote Zahlen - vor allem weil die Post zahlreiche Mitarbeiter für viel Geld in Frührente schickt.

Nach der Gewinnwarnung vom Juni hatten Analysten für das dritte Quartal sogar mit einem noch etwas stärkeren Einbruch gerechnet. Post-Chef Frank Appel sieht den Konzern auf Kurs, den seit Juni angepeilten operativen Gewinn von 3,2 Milliarden Euro auch zu erreichen. Ursprünglich hatte er gut eine Milliarde mehr im Auge gehabt. Die jetzt eingeleiteten Kostensenkungen sollen dazu beitragen, beim Ebit bis zum Jahr 2020 die Schwelle von 5 Milliarden Euro zu überschreiten. Analysten rechnen im Schnitt aber nicht damit, dass dies gelingt./stw/jha/