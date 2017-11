Teure Pkw oft kaskoversichert - 69 Prozent Vollkaskoanteil bei Porsche (FOTO)

München (ots) -- Hoher Anteil Vollkaskoschutz bei PS-Boliden- Je älter das Auto, desto seltener wählen VersicherungsnehmerKaskoschutzJe mehr das eigene Auto kostete, desto häufiger wählt derVersicherungsnehmer eine Vollkaskoversicherung. Der Anteil steigt mitdem Fahrzeugneuwert von 18 Prozent (Fahrzeuge bis 10.000 EuroNeuwert) auf 52 Prozent (ab 50.000 Euro).*Je mehr PS das Auto hat, desto häufiger ist es vollkaskoversichertNur zwei Prozent der Pkw bis 50 PS haben eineKfz-Vollkaskoversicherung. Drei Viertel der CHECK24-Kunden mitsolchen schwach motorisierten Fahrzeugen entscheiden sichausschließlich für den gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtschutz.Mit steigender PS-Zahl nimmt der Vollkaskoanteil zu. Autos mitmehr als 200 Pferdestärken sind zu 48 Prozent voll- und zu 32 Prozentteilkaskoversichert.69 Prozent der Porsche vollkaskoversichert - höchster Anteil reineHaftpflicht bei DaihatsuHoher Fahrzeugneuwert und viele PS - diese Kombination gib es vorallem bei Porsche. Darum ist es wenig überraschend, dass 69 Prozentder Porschefahrer ihr Fahrzeug vollkaskoversichern. Mitdurchschnittlich mehr als 300 PS und 75.000 Euro Neuwert erreicht dieMarke Spitzenwerte.Ganz anders sieht die Verteilung der Deckungsumfänge bei Daihatsuaus. CHECK24-Kunden haben für 58 Prozent dieser Pkw ausschließlicheine Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Versicherte Autos derjapanischen Marke haben im Schnitt nur 70 PS und einen Neuwert vonrund 11.500 Euro.Kaskoschutz bei älteren Fahrzeugen selten, bei Young- undOldtimern wieder leicht zunehmendVersicherungskunden mit Pkw, die maximal fünf Jahre alt sind,wählen zu 94 Prozent eine Voll- oder Teilkaskoversicherung. Mitsteigendem Fahrzeugalter nimmt der Anteil von Kaskoversicherungenrapide ab. Autos zwischen 16 und 25 Jahren besitzen nur noch zu rundeinem Viertel mehr als den gesetzlichen Haftpflichtschutz.Bei Fahrzeugen über 25 Jahre nimmt der Kaskoanteil wieder zu.Möglicher Grund: Gut erhaltene Liebhaberfahrzeuge gewinnen mitsteigendem Alter wieder an Wert. Deshalb werden sie z. B. auch gegenDiebstahl und Vandalismus abgesichert.*weitere Ergebnis und Grafiken sowie Informationen zur Methodikunter: http://ots.de/opdvDÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar KirkPublic RelationsTel. +49 89 2000 47 1175edgar.kirk@check24.deDaniel FriedheimDirector Public RelationsTel. +49 89 2000 47 1170daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell