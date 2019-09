Teure A-Städte: Höchste Mieten für Bürofläche in Frankfurt, München und Berlin

Nürnberg (ots) - Ein Vergleich der Mieten für Büroimmobilien der14 größten deutschen Städte von immowelt.de zeigt: Spitzen-TrioFrankfurt, München und Berlin: Dort zahlen Unternehmen in Top-Lagenüber 30 Euro pro Quadratmeter / In den A-Städten Hamburg (24,70Euro), Köln (19,10 Euro) und Stuttgart (19,00 Euro) sind dieSpitzen-Mieten niedriger / Der mittlere Quadratmeterpreis ist inMünchen mit 19 Euro am höchsten. Es folgen Berlin (15,50 Euro) undFrankfurt (15 Euro).Die deutschen A-Städte bieten für Unternehmen Prestige,qualifizierte Arbeitskräfte und die Nähe zu Dienstleistern undGeschäftspartnern. Allerdings hat das auch seinen Preis, wenn FirmenBürofläche suchen. In den 7 größten Städten des Landes werdenerwartungsgemäß die höchsten Spitzenpreise für Büroimmobilienabgerufen. Frankfurt am Main führt die Rangliste mit 32,70 Euro proQuadratmeter vor München (31,60 Euro) und Berlin (31,50 Euro) an. Daszeigt eine Auswertung von immowelt.de, in der die aktuellenAngebotsmieten für Büroimmobilien in den 14 größten StädtenDeutschlands verglichen wurden. Es folgen Düsseldorf (29,40 Euro) undHamburg (24,70 Euro). Weniger als 20 Euro pro Quadratmeter werden fürBürofläche in der Spitze in Köln (19,10 Euro) und Stuttgart (19 Euro)verlangt.Teuerste Büroimmobilien in FrankfurtAls bedeutendes europäisches Finanzzentrum und Börsenplatz istFrankfurt ein gefragter Standort für Firmen. Höchstpreise realisierenvorrangig repräsentative Top-Immobilien in zentralen Lagen. Das sindWestend-Süd, die Innenstadt und das Bahnhofsviertel, wo man sich indirekter Nachbarschaft zu den Hochhäusern einmietet, die die markanteSkyline ausmachen. Dort werden auch die Spitzenpreise von bis zu32,70 Euro pro Quadratmeter erreicht. Natürlich bietet die Stadt aberauch günstigere Lagen für Büroflächen, wie der mittlere Preis von 15Euro pro Quadratmeter belegt.19 Euro: Höchster Median-Preis in MünchenMünchen ist mit einem Maximalwert von 31,60 Euro ebenfalls einerder kostspieligsten Standorte für Gewerbeimmobilien. Die bayerischeLandeshauptstadt ist Heimat von 6 DAX-Konzernen sowie zahlreichenanderen Großunternehmen. Etliche internationale Konzerne haben in derIsarmetropole ihre Deutschland-Niederlassung oder betreiben zumindesteine Dependance dort. Das zieht zusätzlich Dienstleister undZulieferer an, was wiederum für eine große Nachfrage nach Büroflächensorgt. Mit im Median 19,00 Euro kommt München gar auf den höchstenmittleren Quadratmeterpreis aller A-Städte. Höchstpreise werden vorallem in Altstadt-Lehel, Neuhausen-Nymphenburg und Berg am Laimabgerufen.Top-Immobilien in Berlin: Bis zu 31,50 Euro pro QuadratmeterMit 31,50 Euro in der Spitze gehört auch Berlin zu den Top-3 derteuersten Büro-Standorte. In der Hauptstadt ist Bürofläche vonBehörden und Botschaften gefragt. Außerdem betreiben vieleUnternehmen Hauptstadtbüros. Weil Berlin obendrein im letztenJahrzehnt zu einem der wichtigsten europäischen Start-up-Zentrenavancierte, ist günstiger Büroraum in zentraler Lage kaum noch zufinden. Vor allem in Mitte, Friedrichshain und Charlottenburg müssenGewerbetreibende mit den höchsten Büromieten kalkulieren. Dermittlere Quadratmeterpreis in Berlin beträgt 15,50 Euro.Düsseldorf kratzt mit einem Höchstpreis von 29,40 Euro proQuadratmeter am Niveau des Spitzentrios. Die HauptstadtNordrhein-Westfalens ist ein bedeutender Standort der Medien- undWerbebranche sowie der Modeindustrie. Höchstpreise werden inRheinnähe fällig: Die Stadtmitte, die Altstadt und Carlstadt sind diezentralen Viertel, wo Spitzenpreise für repräsentative Büroimmobilienerreicht werden.Obwohl ebenfalls als A-Standorte klassifiziert, liegen dieMaximalpreise in Hamburg (24,70 Euro), Köln (19,10 Euro) undStuttgart (19 Euro) bereits signifikant niedriger. Widmet man sichden B-Städten, fällt das Preisniveau noch deutlicher. DieHöchstpreise liegen dort nahezu überall unter 15 Euro und im Mediangar fast ausnahmslos unter 10 Euro.Ausführliche Ergebnistabellen zur Pressemitteilung können hierheruntergeladen werden: http://ots.de/998ShpBerechnungsgrundlage: Datenbasis für die Berechnung der Mietpreisefür Büroimmobilien in den untersuchten 14 Städten über 500.000Einwohner waren 16.400 Büroflächen, die im ersten Halbjahr 2019 aufimmowelt.de inseriert wurden. Die Mietpreise spiegeln den Median derNettokaltmieten bei Neuvermietung wider. Der Median ist der mittlereWert der Angebotspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell