Teuflisch gute Nachrichten: Lucifer bleibt bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich (FOTO)

München (ots) -Nach dem großen Erfolg der ersten drei Staffeln des PrimeExclusives Lucifer sehen Prime-Mitglieder in Deutschland undÖsterreich auch Staffel vier und alle weiteren Staffeln derComedy-Dramaserie zuerst exklusiv bei Amazons Video-Streaming-ServicePrime Video.Nach Ende der dritten Staffel sind Fans ob der unsicheren Zukunftder Hitserie Lucifer durch die Hölle gegangen. Jetzt verkündetAmazon: Der Teufel bleibt auch weiterhin bei Deutschlandsbeliebtestem Video-Streaming-Service, Prime Video. Die kommendevierte und alle weiteren Staffeln sind in Deutschland und Österreichexklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar. Die neuen Episoden dervierten Staffel der Comedy-Dramaserie werden bei AmazonsVideo-Streaming-Service in englischer Originalsprache und deutscherSynchronfassung für 2019 erwartet. Die ersten drei Staffeln des PrimeExclusives stehen schon jetzt exklusiv bei Prime Video zur Verfügung."In den letzten Monaten gingen Lucifer-Fans durch ein Wechselbadder Gefühle. Wird die Serie abgesetzt, gibt es ein Happy End, bekommtder Teufel ein neues Zuhause?", so Dr. Christoph Schneider,Geschäftsführer von Prime Video Deutschland/Österreich. "Wir habenHimmel und Hölle für unsere Prime-Mitglieder in Bewegung gesetzt,damit sie die Geschichte rund um den charmanten Fürsten derFinsternis und die aufkeimende Romanze mit Detective Chloe Deckerauch weiterhin exklusiv bei Prime Video verfolgen können. Lucifer istund bleibt ein wichtiger Teil von Prime Video."Am Ende der dritten Staffel Lucifer sieht Detective Chloe Decker(Lauren German) endlich Lucifers (Tom Ellis) wahres Gesicht. Obwohler nie ein Geheimnis aus seiner Identität gemacht hat, ist siegeschockt von seiner Teufelsgestalt. Und dann gesellt sich in Staffelvier auch noch eine ziemlich gelangweilte und böse Eva (Inbar Lavi)zu Lucifer Morningstar, die keine Lust mehr auf ihren Alltag imGarten Eden hat...Die Hauptrollen in Lucifer spielen Tom Ellis (Miranda, Rush) alsLucifer Morningstar und Lauren German (Chicago Fire, Hawaii Five-0)als Chloe Decker. D.B. Woodside (Suits, 24) ist als Lucifers BruderAmenadiel, Lesley-Ann Brandt (A Beautiful Son, The Librarians) alsseine Verbündete Mazikeen, Kevin Alejandro (True Blood, Arrow) alsDan Espinoza und Scarlett Estevez (Daddy's Home) als Trixie zu sehen.Neu zum Cast stößt in der vierten Staffel Inbar Lavi als ziemlichgelangweilte und böse Eva.Um sich die Wartezeit bis zum Start der neuen Episoden zuverkürzen, können sich Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreichdie ersten drei Staffeln des Prime Exclusives Lucifer schon jetztüber die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tabletsund Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oderonline ansehen. Sie können die Serie auch herunterladen und offlineauf mobilen Endgeräten ansehen, ohne zusätzliche Kosten.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell