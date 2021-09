Tetra Tech-Aktie: 49 Millionen Dollar für Küstengeodaten!

(NASDAQ:TTEK) hat von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) einen Fünfjahresvertrag mit einem Volumen von 49 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Digital Coast Programms des Office for Coastal Management (OCM) erhalten. Tetra Tech wird hochtechnische Geodienste bereitstellen, um das Mandat der NOAA zu unterstützen, die Küstenressourcen der Nation, einschließlich der Großen Seen, zu verwalten. Der geografische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!