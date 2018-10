Tetra Pak startet mit Total Plant Management Service - zur Steigerung der Kundenprofitabilität

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -Tetra Pak hat mit Tetra Pak® Plant Secure einen wegweisenden TotalPlant Management-Service zur Steigerung der Kundenprofitabilität aufden Markt gebracht.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/632361/Tetra_Pak_Logo.jpgDer neue Service beginnt mit einem detaillierten Audit allerGeräte und Systeme entlang der Wertschöpfungskette des Kunden. DieseAnalyse, kombiniert mit Tetra Paks fundiertem Branchenwissen undBenchmark-Daten zur Lebensmittelproduktion, ermöglicht es denSpezialisten von Tetra Pak, Chancen zu identifizieren undVerbesserungen im gesamten Betrieb des Kunden umzusetzen. Alle TetraPak Plant Secure-Verträge enthalten Ziele zur Reduzierung derBetriebskosten und zur Optimierung der Investitionen.Dennis Jonsson, Präsident und CEO der Tetra Pak Gruppe: "UnsereInvestitionen in Industry 4.0-Technologien wie künstlicheIntelligenz, Automatisierung und Datengeschwindigkeit haben es unsermöglicht, unsere Kunden im digitalen Zeitalter besser zuunterstützen. Tetra Pak Plant Secure ist ein gutes Beispiel dafür,wie wir neue Technologien einsetzen, um unsere Perspektive zuerweitern und unseren Kunden einen Gewinn zu liefern."In Amerika und Europa wurden Pilotprojekte durchgeführt, die zuErgebnissen geführt haben, die über den Erwartungen der Kundenliegen. So hat beispielsweise ein amerikanischer Milchproduzent dieBetriebskosten im ersten Jahr der Implementierung um mehr als 10Prozent gesenkt, und das Projekt liefert weiterhin signifikanteEinsparungen für den Kunden.Tetra Pak bietet Tetra Pak Plant Secure ab sofort weltweit seinenKunden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an.Pressekontakt:Carol YangCorporate Director PR and Social Responsibility+41-21-729-2303carol.yang@tetrapak.comOriginal-Content von: Tetra Pak GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell