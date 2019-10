Tetra: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Der Kurs der Aktie Tetra steht am 25.10.2019, 01:50 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 1.73 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Tetra auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tetra-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2 USD. Der letzte Schlusskurs (1,83 USD) weicht somit -8,5 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (1,82 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,55 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Tetra-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Tetra-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -53,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Tetra damit 108,89 Prozent unter dem Durchschnitt (55,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 55,83 Prozent. Tetra liegt aktuell 108,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tetra-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tetra vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 3,25 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1,83 USD) ausgehend um 77,6 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Tetra von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.