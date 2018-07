TetraLogic: Daran scheiden sich die Geister

Per 24.07.2018 wird für die Aktie TetraLogic der Kurs von 0,022 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Biotechnologie".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses TetraLogic auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber TetraLogic. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält TetraLogic daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält TetraLogic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

