Teton Advisors: Verständliche Reaktion?

Per 01.05.2019 wird für die Aktie Teton Advisors der Kurs von 51,32 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Teton Advisors zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Teton Advisors. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Teton Advisors daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Teton Advisors von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Teton Advisors-Aktie ein Durchschnitt von 50,75 für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51,32 (+1,12 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (50,16 ) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,31 Prozent), somit erhält die Teton Advisors-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Teton Advisors erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.