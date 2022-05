Tether (USDT) vs. Binance USD

Einige glauben, dass Stablecoins die Zukunft des Finanzwesens sind, andere halten sie für eine Blase, die bald platzen wird. So oder so ist es schwierig, die enorme Beliebtheit, die sie derzeit genießen, zu widerlegen. Zwei der größten Stablecoins sind Tether (USDT) und Binance USD (BUSD). Was genau ist Tether? Tether wurde im Jahr 2014 veröffentlicht und war einer der ersten… Hier weiterlesen