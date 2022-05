Tether: Löst sich vom Dollar?!

Der führende Stablecoin Tether verlor nach dem Kollaps von Terra am vorigen Mittwoch bis zu 95 Cent an Wert – eine Marke, die seit 2017 nicht mehr erreicht wurde. Dies löste Befürchtungen über eine Instabilität der Stablecoins aus. Ferner ist der Wert von Tether am gestrigen Donnerstag um etwa 5 Prozent gefallen, wie aus entsprechenden Marktdaten ersichtlich ist. Dies folgt… Hier weiterlesen