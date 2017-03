Lahr/Schwarzwald (ots) -"Ob als Prallschutz oder zum Festsetzen der Tür, damit es bei Zugnicht laut wird - der "3STOP" von Wagner hilft!", so begründete dieTestredaktion des Heimwerkermagazins "Selbst ist der Mann" ihrTesturteil "Sehr gut" und zeichnete die Türstopper-Innovation mitfünf Hämmern aus - Bestnote! Nicht die einzige Auszeichnung für denpfiffigen Stopper: Erst kürzlich gab es den pro-K award 2017 fürdiese ideenreiche Innovation. Der Industrieverband Halbzeuge undKonsumprodukte aus Kunststoff e. V., kurz pro-K, zeichnet mit diesemPreis die besten Konsumprodukte aus Kunststoff aus.Denn hier stimmen Form und Funktion - dieser neuartige Stoppersieht einfach klasse aus. Und er passt immer: drei Keilformen mitunterschiedlichen Steigungswinkeln machen seine Anwendung 100%flexibel. Der einsatzfreudige Allround-Türstopper wird aus eineminnovativen Elastomer gefertigt. Durch seinen einzigartigen"3in1"-Vorteil schützt der formschöne und funktionelle Stopper Tür,Wand und Möbel: Hinter der Tür platziert, dient der "3STOP" alsPrallschutz oder zum Fixieren der Tür, davor platziert alsFeststeller, und zwischen Tür und Türstock hält er die Tür spaltbreitoffen. Riffelungen an der Unter- und Oberseite des in jeder Hinsichtausgezeichneten Türstoppers verhindern das Verrutschen. Den "3STOP"gibt es in Schwarz, Limegreen, Pink und Transparent in Baumärkten, imFachhandel und in Onlineshops, z. B. auf www.wagner-webshop.comKontakt: Wagner System GmbH, www.wagner-system.dePressekontakt:Wagner System GmbH, Eva Schilling, Tullastr. 19, D - 77933 Lahr,Tel. 07821-9477-139, Fax 07821-9477-60, E-Maileva.schilling@wagner-system.deAbdruck kostenlos, Belegexemplare gewünscht.Verantwortlich: Pressestelle der Wagner System GmbHOriginal-Content von: Wagner System GmbH, übermittelt durch news aktuell