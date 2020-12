Testsieger verpflichtet: Versicherungsgruppe die Bayerische verbessert Basis-Zahntarife

München (ots) - Mit ihrer Zahnzusatzversicherung wurde die Versicherungsgruppe die Bayerische von Stiftung Warentest in diesem Jahr gleich zweimal mit dem Testsieger ausgezeichnet. Im Test privater Zahnzusatzversicherungen erzielten die Tarife Zahn Prestige sowie Zahn Prestige Plus jeweils die Bestnote "Sehr gut (0,5)". Eine Auszeichnung, die verpflichtet: Daher bessert die Bayerische jetzt bei ihren Basis-Zahntarifen nach und gewährt Leistungen ohne Wartezeit. Außerdem erkennt die Versicherungsgruppe bereits bestehende Zahnzusatzversicherungen an mit Vorteilen für Kunden."Unser Credo ist es, uns stetig zu verbessern und unseren Kunden Produkte anbieten zu können, die ihren Bedürfnissen gerecht werden. Dazu stehen wir auch in ständigem Austausch mit unseren Vertriebspartnern, die ganz nah am Kunden sind", sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der Kompositversicherungstochter der Bayerischen. "Die daraus gewonnen Erkenntnisse fließen dann in unsere Produktentwicklung ein."Ab dem 01. Dezember 2020 verzichtet die Bayerische auch in ihren Tarifen Zahn Smart und Zahn Komfort auf die Wartezeit. Das bedeutet, dass Neukunden die vertraglich vereinbarten Leistungen sofort ab Versicherungsbeginn in Anspruch nehmen können. In den ersten vier Kalenderjahren gilt dann lediglich eine Leistungsbegrenzung in Form der Zahnstaffel. Doch auch diese entfällt bereits ab dem dritten Kalenderjahr, wenn Neukunden in den letzten sechs Monaten vor Vertragsabschluss eine Zahnersatzversicherung bei einem anderen privaten Krankenversicherer vorweisen können. Diese Regelung gilt für sämtliche Zahn-Tarife der Bayerischen. Die Leistungsverbesserungen gelten zunächst für alle Neukunden bis einschließlich 30. Juni 2021.Es lohnt sich, für bereits zahnzusatzversicherte Kunden, ihren bestehenden Schutz zu überprüfen, da alte Tarife oft nicht mit dem Leistungsniveau der neuen und moderneren Tarife mithalten können. Unter https://www.diebayerische.de können Interessierte mit nur wenigen Klicks die Zahnzusatzversicherung der Bayerischen berechnen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeJulia Rieger, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell