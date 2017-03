Neckarsulm (ots) -Wer schonende und zugleich wirksame Pflege für empfindliche Zähnesucht, liegt mit der Sensitiv-Zahnpasta der Lidl-Eigenmarke"Dentalux" richtig - das bestätigt Stiftung Warentest in derApril-Ausgabe seines Magazins. Bei dem Test von zehn Zahncremes fürschmerzempfindliche Zähne ging die "Dentalux Complex 5 Sensitiveplus" als Testsieger mit einer Gesamtnote von 1,7 ("Gut") hervor. Mitdem enthaltenen Fluorid schützt sie zuverlässig vor Karies und härtetden Zahnschmelz - und erreichte damit die Note 1,0 ("Sehr gut") inder Bewertung der "Kariesprophylaxe durch Fluorid". Darüber hinauspunktete sie mit Wirkstoffen, die die Zähne vorSchmerzempfindlichkeit, Plaque und Zahnstein schützen. Zusätzlichschont und pflegt sie das Zahnfleisch.Schonende Zahnpflege zum BestpreisBesonders erfreulich dabei: Diesen umfangreichen Schutz kann sichjeder leisten. Die "Dentalux"-Zahncreme ist mit einem Preis vongerade einmal 52 Cent pro 100 Milliliter eine der günstigsten imTest. Ein weiterer Beleg für das sehr gute Preis-Leistungsverhältnisder Lidl-Produkte.Schon in Heft 9/2016 der Stiftung Warentest wurde denLidl-Zahncremes ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bescheinigt:In diesem Test schnitten die "Dentalux"-Produkte "Complex 3 KräuterFresh" und "Complex 7 Total Care Plus" mit den Noten "Sehr gut" bzw."Gut" ab. Die "Dentalux Complex 3 Kräuter Fresh" zählte dabeiebenfalls zu den günstigsten Zahncremes - mit einem Preis von 36 Centpro 100 Milliliter.Über Lidl:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschlandsorgen über 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für dieZufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung,Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinanderkennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet derLidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit undProzessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmtLidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell