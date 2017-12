Neckarsulm (ots) - Kräftig, cremig und günstig: Der "Milbona"Sahnejoghurt griechischer Art Pur setzte sich in der Januarausgabeder Stiftung Warentest mit der Note 1,9 an die Spitze des Testfeldes.Das Lidl-Eigenmarkenprodukt überzeugte mit einer guten sensorischenBewertung, den Testern gefiel sowohl der vollmundige Geschmack alsauch die kräftige, cremige und glatte Konsistenz. Als sehr gutbewertete die Stiftung Warentest zudem die mikrobiologische Qualitätdes Sahnejoghurts. Mit der Note 2,0 für die Verpackung nimmt der"Milbona"-Joghurt in dieser Kategorie die Spitzenposition unter dengetesteten Produkten ein. Mit 19 Cent pro 100 Gramm ist der Joghurtdarüber hinaus das günstigste Produkt des Testfeldes undunterstreicht damit das gewohnt sehr gute Preis-Leistungsverhältnisder Lidl-Eigenmarken.Zahlreiche gentechnikfreie Molkereiprodukte im StandardsortimentWie bereits rund 20 andere Milchprodukte aus dem Lidl-Sortimentträgt auch der "Milbona" Sahnejoghurt nach griechischer Art das grüneSiegel des "Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V." (VLOG). Lidlhatte im Juli 2016 als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler dieFrischmilch einer Eigenmarke bundesweit durch gentechnikfreizertifizierte Milch ersetzt und in der Folge weitere Produktezertifiziert. Die Zahl der gentechnikfreien Milchprodukte wird Lidlauch im kommenden Jahr weiter erhöhen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhevon 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell