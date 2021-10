Wuppertal (ots) -"Das beste Produkt im Test": In der aktuellen November-Ausgabe der Zeitschrift ÖKO-TEST hat der Bio-Kaffee "Faires Pfund" von Fair Trade-Pionier GEPA mit der Bestnote "gut" als Testsieger abgeschnitten. Insgesamt fielen 14 von 20 untersuchten gemahlenen Kaffees durch. Auch in der Einzelkategorie "Kaffeeanbau/Transparenz" konnte der GEPA-Kaffee als einziger mit der Bestnote "sehr gut" überzeugen, wie auch ÖKO-TEST positiv hervorhebt. Hier gingen die sechs Bio-Anbieter im Gegensatz zu konventionellen Anbietern mit gutem Beispiel voran. Am schlechtesten im Testergebnis "Kaffeeanbau/Transparenz" schnitten Kaffees namhafter Marken ab. Laut ÖKO-TEST zählt der "Faires Pfund Bio Kaffee" auch in Sachen Inhaltsstoffe zu den Besten im Test. (Kategorien "Inhaltsstoffe" und "Sensorik" jeweils die Einzelnote "gut"), viele Kaffees landeten dagegen im Mittelfeld oder sogar bei Note "ausreichend" und "mangelhaft". Abwertungen gab es bei allen Kaffees für den Nachweis von Furan, das beim Rösten entsteht.ÖKO-TEST: Transparenz Voraussetzung für Menschenrechte und UmweltschutzVerantwortung bei Menschenrechten und Umweltschutz geht für ÖKO-TEST mit Transparenz einher. Deshalb mussten die 20 Kaffee-Anbieter einen umfangreichen Fragebogen zu allgemeiner sozialer und ökologischer Unternehmensverantwortung, menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, Risikomanagement sowie Rückverfolgbarkeit ihrer Lieferkette ausfüllen. Diese Themen stehen für die GEPA und ihre Handelspartner an erster Stelle. Daher konnte der Vorreiter im Fairen Handel seine Aussagen durch Fairtrade- und Bio-Zertifikate, Lieferdokumente und Verweise auf www.gepa.de lückenlos belegen sowie seine Fair plus- Punkte bei der Zusammenarbeit mit Handelspartnern darstellen.Klimawandel hat die ökonomische Lage von Kleinbäuer*innen weiter verschlechtertIm Hintergrundartikel "Kaffee ist alle" geht ÖKO-TEST auf die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels für Kaffee ein: Viele Arten sind vom Aussterben bedroht, Schädlinge und Krankheiten wie der Kaffeerost nehmen zu. Im Artikel wird auch GEPA-Einkaufsmanager Kaffee, Kleber Cruz Garcia, befragt. Er sieht die Schuld bei der Verbreitung von Kaffeerost vor allem bei den niedrigen Kaffeepreisen: "Wenn die Kosten des Kaffeeanbaus die Einnahmen aus dem Verkauf übersteigen, werden die Kaffeepflanzen nicht mehr gepflegt, mit Düngemitteln nicht versorgt, das Unkraut nicht entfernt, die Insekten nicht bekämpft." Der Klimawandel verschärft das Phänomen. Kleber Cruz Garcia: "Bei steigender Temperatur und höherer Feuchtigkeit hat der Kaffeerost schwache und alte Kaffeepflanzen gefunden, die zu einer schnellen Verbreitung des Pilzes beigetragen haben." Sein Fazit: "Der Klimawandel hat die schlechte ökonomische Situation der kleinen Bauern verstärkt". Aufgrund seiner langjährigen Verbindung mit den Kaffeeproduzent*innen ist er davon überzeugt, dass es keinen Klimaschutz ohne faire Preise gibt. Kaffee ist hier ein repräsentatives Beispiel unter vielen. Deshalb hat die GEPA unter dem Motto #ClimateJusticeNow in diesem Jahr einen mehrjährigen Schwerpunkt für mehr Klimagerechtigkeit gestartet. Alle Infos dazu unter www.gepa.de/Klimagerechtigkeit.Als Fair Trade-Pionier steht die GEPA seit über 45 Jahren für Transparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größte europäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozial engagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen haben die Partner mehr Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR, Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Für ihre Verdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit ist die GEPA vielfach ausgezeichnet worden, u. a. beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis mit TOP3 in der Kategorie "Unternehmenspartnerschaften 2020" für die langjährige Zusammenarbeit mit dem Teepartner Tea Promoters India und mit dem "CSR-Preis der Bundesregierung 2020" in der Kategorie "Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement". Als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland hat sich die GEPA nach dem Garantiesystem der WFTO prüfen lassen. Näheres zu Preisen und Auszeichnungen sowie zur GEPA allgemein unter www.gepa.de.Mitgliedschaften:- World Fair Trade Organization (WFTO)- European Fair Trade Association (EFTA)- Forum Fairer Handel (FFH)Pressekontakt:GEPA - The Fair Trade CompanyBarbara SchimmelpfennigPressesprecherinFon: 0202 - 266 83 60Fax: 0202 - 266 83 10Mail: presse@gepa.deGEPA-Weg 142327 WuppertalOriginal-Content von: GEPA mbH, übermittelt durch news aktuell