Koblenz (ots) - Tests von Lebensversicherungen: Debeka zweimal mit"fünf Sternen" ausgezeichnetDie Debeka Lebensversicherung belegt in aktuellen Tests vonExperten unverändert Spitzenplätze. Sowohl das WirtschaftsmagazinCapital als auch die Zeitschrift WirtschaftsWoche hatten Ratings überdie deutschen Lebensversicherer in Auftrag gegeben. Die Ergebnissewurden in dieser Woche veröffentlicht. In beiden Publikationenerreichte die Debeka jeweils die Bestnote für "hervorragende"Leistungen und beide Wirtschaftszeitschriften bestätigen damit dieLeistungsstärke des Unternehmens. Sie verliehen dem KoblenzerLebensversicherer dafür "fünf Sterne". In den Tests wurden jeweilsrund 60 Lebensversicherer getestet. Mit dieser hohen Auszeichnungzählt die Debeka Leben zu wenigen Unternehmen, die von den Expertenin der höchsten Ratingkategorie eingestuft wurden."Dass in dieser Woche gleich zwei renommierteWirtschaftszeitschriften Ratings veröffentlicht haben, in denen dieDebeka so gut abschneidet, freut uns sehr. Einmal mehr ist das derBeweis dafür, dass bei der Betrachtung der Lebensversicherer mehr alsnur eine Kennzahl von Bedeutung ist, nämlich die Leistungsstärkeinsgesamt, die wir für unsere Mitglieder erbringen", sagt ThomasBrahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.Ratings im DetailDie Leistungsstärke setzt sich laut WirtschaftsWoche, die einRating des anerkannten Wiener Finanzwissenschaftlers Jörg Finsingerals Grundlage nutzt, aus "realistischem Zins auf Kapitalanlagen","historischem Zins auf Kapitalanlagen", "Abschlusskostenquote","Verwaltungskostenquote" und "Ausschüttungsquote" zusammen. DieDebeka erreicht hier mit 14 weiteren Unternehmen die beste Bewertung"stark überdurchschnittlich".Capital veröffentlichte eine Untersuchung des Analysehauses Morgen& Morgen. Dabei kategorisierten die Experten nach "Unternehmen","Sicherheit" und "Produkt". Insgesamt erhielt der KoblenzerVersicherer hierbei gemeinsam mit nur sieben anderen Unternehmen diebeste Bewertung "hervorragend".Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Lebensversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell