Tests des Satelliten EchoStar XXI im Orbit erfolgreich abgeschlossen

Neuer Satellit ermöglicht verbesserte mobile Anbindung in EuropaEnglewood, Colorado und Dublin (ots/PRNewswire) - Die EchoStarCorporation (NASDAQ: SATS) hat heute den erfolgreichen Abschluss vonTests im Orbit und die Übergabe des Satelliten EchoStar XXI durch denHersteller Space Systems Loral (http://www.sslmda.com/) (SSL) an dasSatellitenbetriebsteam von EchoStar bekannt gegeben, welches denFlugbetrieb von EchoStar XXI über die primäre Satelliten-Bodenstationim deutschen Griesheim und eine zweite Station in Rambouillet(Frankreich) leiten wird.EchoStar XXI befindet sich im geostationären Orbit auf demöstlichen Längengrad 10,25 und trägt eine modernste S-Band-Nutzlastdes Typs Mobile Satellite Service (MSS), mit der dieEchoStar-Tochtergesellschaft EchoStar Mobile Limited mit Sitz inMilton Keynes (GB) mobile Anbindung für Firmen aller Größen undBehörden in ganz Europa bereitstellen wird."Wir sind erfreut, bekannt geben zu können, dass EchoStar XXI seitdem Start eine Reihe wichtiger Stufen bewältigt hat, darunter denEinsatz des 18-Meter-Reflektors und Abschluss der Tests im Orbit",sagte Anders Johnson, Executive Director von EchoStar Mobile Limitedund Präsident von EchoStar Satellite Services L.L.C. "Die Kapazität,die EchoStar XXI dem Satellitennetzwerk von EchoStar Mobilehinzufügt, ermöglicht zuverlässige, IP-basierte MSS-Anbindung fürSprache und Daten in ganz Europa, darunter für sämtliche 28Mitglieder der EU."Mit Abschluss der Tests des Satelliten im Orbit begannen EchoStarMobile und die Tochtergesellschaft Hughes Network Systems Europe mitder vollständigen Integration von Satellitennetzwerk undterrestrischem Netzwerk. EchoStar Mobile wird nach dieser Integrationim vierten Quartal 2017 planmäßig kommerzielle Dienste für denBereich der EU aufnehmen. Wie zuvor bekannt gegeben, werden dieDienste von EchoStar Mobile in Zusammenarbeit mit Partnernbereitgestellt, darunter die europäische Distribution durch BentleyWalker (http://www.bentley-walker.com/) (GB).EchoStar XXI hob am 8. Juni 2017 um 06:45 Ortszeit (7. Juni, 23:45europäische Sommerzeit) mit einem ILS (http://www.ilslaunch.com/)Proton Breeze M vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan ab. Mit demStart von EchoStar XXI umfasst die Flotte von EchoStar jetzt 26Satelliten in Eigenbesitz, Miete und Verwaltung.Über EchoStar Satellite ServicesEchoStar Satellite Services L.L.C., eine Tochtergesellschaft derEchoStar Corp., ist ein Satellitenbetreiber mit Weltgeltung, der 26Satelliten besitzt, geleast hat oder managt. EchoStar SatelliteServices ist Anbieter zuverlässiger und innovativer Lösungen für dieSatellitenbranche. Das Unternehmen stellt Medien und Sendern,Betreibern von Pay-TV, Firmenkunden, der US-Regierung undmilitärischen Netzbetreibern Infrastruktur und Dienste für dieSatellitenkommunikation zur Verfügung. Weitere Informationen erhaltenSie unter echostarsatelliteservices.com(http://www.echostarsatelliteservices.com/).Über EchoStar Mobile LimitedEchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft der EchoStarCorp., ist ein Mobilfunkbetreiber, der Anbindung in ganz Europabereitstellt. Der Firmensitz von EchoStar Mobile befindet sich inDublin (Irland). Das Unternehmen bietet Zugang zu hybridenSatelliten- und terrestrischen Netzen, die dem Mittelstand,Großunternehmen und Behörden verbesserte Sprach- undDatenkommunikation bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unterechostarmobile.com (http://echostarmobile.com/).Über EchoStarDie EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein wichtigerweltweiter Anbieter von Satellitenkommunikation. EchoStar hat seinenFirmensitz in Englewood (Colorado) und ist weltweit tätig. DasUnternehmen ist mit seinen Bereichen Hughes Network Systems undEchoStar Satellite Services ein Vorreiter bei sichererKommunikationstechnik.Weitere Informationen erhalten Sie unter echostar.com(http://www.echostar.com/). Folgen Sie @EchoStar(https://twitter.com/echostar) auf Twitter.Foto: http://mma.prnewswire.com/media/549097/EchoStar_XXI_satellite_shadow.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/549097/EchoStar_XXI_satellite_shadow.jpg)Logo: http://mma.prnewswire.com/media/542439/Echostar_Mobile_Logo.jpgLogo: http://mma.prnewswire.com/media/542434/Echostar_Logo.jpgPressekontakt:Kontakt für EchoStar: Kathy Miller+1 303.706.4833kathryn.miller@echostar.comKontakte für EchoStar Mobile: Tom WebbWhiteoaks+44 (0) 1252 727313 App. 277tomw@whiteoaks.co.ukTaryn MartinEchoStar Mobile Limited(44) 1908 425 306t.martin@echostarmobile.co.ukOriginal-Content von: EchoStar Corp., übermittelt durch news aktuell