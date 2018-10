Unterföhring (ots) -Ende der Bromance von Frank Rosin und Roland Trettl? Bei derBewertung des Casting-Löffels von Kandidat Fritz (31,Veranstaltungskaufmann aus Würzburg) entbrennt ein heftigesWortgefecht zwischen den beiden Star-Köchen. Während Frank Rosinseinen Kollegen als "kulinarisches A***loch" bezeichnet, kontert der:"Solange Du dabei bist, werde ich immer die Nummer zwei sein unterden Ä***n hier drin." Das lässt Frank Rosin nicht auf sich sitzen -und verleiht sich kurzerhand selbst einen Titel der etwas ...ungewöhnlichen Art: "Ja, da sage ich immer: Lieber der König derÄ***e, als der A*** unter den Königen!" Ob Kandidat Fritz sich mitseinem gebratenen Loup de mer auf Linsen, Bratkartoffel-Creme,gebratenem Rosenkohl und frischem Portulak trotzdem in eines der "TheTaste"-Teams kochen kann?Die Teams sind komplett, das erste Teamkochen der Staffel steht an -und eines wird schnell klar: Austeilen können die beiden "TheTaste"-Coaches nicht nur gegen die Konkurrenz in der Jury, sondernauch gegen den ersten Gastjuror der sechsten Staffel: Arne Anker,Chef de Cuisine im Pauly Saal in Berlin. Roland Trettl gibt sichzunächst skeptisch: "Jetzt kommt da so ein junger Hupfer, der 14Jahre jünger ist als ich. 30 Jahre jünger als der Rosinwahrscheinlich!" Doch er weiß auch: "Ich habe sehr, sehr vielPositives gehört." Der erst 32-jährige Spitzenkoch, der bereits miteinem Stern im Guide Michelin ausgezeichnet ist, bleibt unbeeindrucktund räumt mit einer harten Ansage alle Zweifel an seinen Ansprüchenan Teams und Coaches aus: "Jede Komponente - bei uns sind das 30 bis40 pro Teller - muss wirklich auf dem Punkt sein." Entsetzen beiFrank Rosin: "Gar nicht mein Ding. Ich bin so für zwei, drei Sachenauf dem Teller." Welcher der Coaches verliert im Teamkochen denersten Kandidaten bei "The Taste"? Wer bleibt weiter im Rennen um daseigene Kochbuch und 50.000 Euro Preisgeld?Die zweite Folge von "The Taste" läuft am Mittwoch, 17. Oktober um20:15 Uhr, in SAT.1. Weitere Informationen und Bildmaterial zumDownload finden Sie unter http://presse.sat1.de/the_taste_6 .Moderiert wird Deutschlands größte Kochshow von Christine Henning.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell