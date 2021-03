Testflatrate - Kinderleichter Antigen-Schnelltest Lepu Medical jetzt bei WingGuard verfügbar

Köln (ots) - Seit Anfang März sind die lang ersehnten Antigen-Schnelltests zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 nun auch in Deutschland verfügbar.Wissenschaftler fordern schon seit Monaten den flächendeckenden Einsatz von Antigen-Schnelltest im privaten und beruflichen Umfeld. Die Studien dazu zeigen, dass infektiöse Patienten herausgefiltert werden können, die sonst die Infektion nicht bemerkt hätten. Weitere Ansteckungen und Superspreader können damit verhindert werden. Um die Tests sinnvoll einzusetzen wird empfohlen, diese privat und beruflich zweimal in der Woche zu verwenden.Das Hygieneunternehmen WingGuard (www.wingguard.de) bietet nun den Schnelltest von LEPU Medical an, der kinderleicht in der Anwendung ist und in Österreich bereits flächendeckend an Schulen eingesetzt wird. Während eine Sonderzulassung für Laien in den nächsten Tagen folgen soll, ist der Professional Test bereits jetzt verfügbar und bietet insbesondere Firmen die Möglichkeit, flexibler und vor allem sicherer arbeiten zu können. Viele Firmen bieten ihren Mitarbeitern bereits jetzt an, sich 1-2 pro Woche zu testen, um das Miteinander mit den Kollegen, dort wo es unvermeidlich ist, ein Stück weit sicherer zu machen. In der praktischen 25-er Box kann der Test an alle Mitarbeiter verteilt werden, damit diese sich vor der Arbeit zweimal in der Woche testen lassen können.Der Test zeichnet sich, neben der hohen Spezifität (99,26%) und Sensitivität (92,0%), vor allem durch seine einfache Anwendung aus. Ein Abstrich aus dem vorderen Nasenraum ist bereits ausreichend (ein unangenehmes Eindringen in den Nasen-Rachen-Raum ist nicht notwendig). Anschließend wird die Probe in eine Testkarte eingeführt und bereits nach 15 Minuten kann das Ergebnis abgelesen werden. Somit entfällt ein Schritt gegenüber den anderen Tests und damit eine weitere Fehlerquelle. Der Test wurde darüber hinaus vom Paul-Ehrlich-Institut evaluiert und geprüft sowie vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte offiziell gelistet.Wer also noch auf der Suche nach Schnelltests ist, um sich und seine Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, wird auf www.wingguard.de fündig. Ein Laien-Test wird ebenfalls schon in wenigen Tagen im Shop verfügbar sein. Die Anzahl von wöchentlich benötigten Tests lässt sich somit anhand der Anzahl der Mitarbeiter gut eruieren. Wenn Sie ein maßgeschneidertes Angebot benötigen, können Sie sich einfach per Mail an B2B@luoro.de wenden.Pressekontakt:Alexander KurthLuoro GmbH / WingGuardalex.kurth@luoro.deOriginal-Content von: Luoro GmbH, übermittelt durch news aktuell