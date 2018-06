Testbirds weiter auf Höhenflug - 7 Mio. Euro Venture Capital für Testing-Spezialisten / BayBG und Wachstumsfonds Bayern als neue Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

München (ots) - Das Münchner Software-Unternehmen Testbirds GmbHbefindet sich kontinuierlich auf Wachstumskurs und erhält in einervierten Finanzierungsrunde weitere Investments in Höhe von siebenMillionen Euro. Als neue Investoren konnte der Testing-Spezialist dieBayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft und den von Bayern Kapitalverwalteten Wachstumsfonds Bayern gewinnen. Auch dieBestandsinvestoren Seventure Partners, Extorel und b-to-v haben sichan der aktuellen Runde beteiligt. Die Millionensumme wird in deninternationalen Ausbau des Testbirds-Teams sowie in die Entwicklungneuer Technologien investiert.Mit 100 Mitarbeitern, Büros in mehreren europäischen Ländern undeiner internationalen Crowd aus über 300.000 registrierten Testernsowie einer innovativen Technologie prüft das 2011 gegründeteMünchner Start-up für ihre Auftraggeber Webseiten oder Apps aufFehlerfreiheit, Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz. "Wir freuen unssehr, dass wir das Vertrauen zweier neuer Investoren gewinnen und sievon unserem Geschäftsmodell überzeugen konnten. Mit derInvestitionssumme wollen wir unser Team weiter ausbauen und unserePosition als einer der führenden Anbieter im Bereich Software-Testingweiter stärken", betont Philipp Benkler, Gründer und Geschäftsführervon Testbirds.Der IT-Dienstleister zählt zahlreiche renommierte Unternehmen, zumBeispiel Deutsche Telekom, Audi, Deutsche Post, Henkel, Payback, n-tvund Western Union, zu seinen Kunden. Neben Crowdtesting bietet dasUnternehmen auch cloudbasierte Services für das Testen vonSoftwareanwendungen an."Testbirds hat sich in den vergangenen Jahren als Experte imSoftware-Testing etabliert und sein Geschäftsmodell kontinuierlichausgebaut. Mit unserem Engagement ermöglichen wir es dem MünchnerTesting-Spezialisten, seine Innovationen vorantreiben und nochstärker am Markt agieren zu können", so BayBG-InvestmentmanagerAndreas Heubl.Pressekontakt:josef.krumbachner@baybg.de, Tel. 089 122280172Original-Content von: BayBG, übermittelt durch news aktuell