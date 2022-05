Testberichte.de übernimmt CodeCheck-App

Berlin (ots) -Die Producto GmbH, Betreiberin des Vergleichsportals Testberichte.de, übernimmt die im deutschsprachigen Raum bekannte App für nachhaltigen Konsum, CodeCheck, von der CodeCheck AG (Zürich). Geschäftsführer der zu diesem Zweck neu gegründeten Tochtergesellschaft, Producto Check GmbH, wird Tobias Weishaupt, der zugleich Head of Business Development bei Testberichte.de ist.Weishaupt wird das CodeCheck-Team von Berlin aus führen. Es besteht sowohl aus bisherigen Mitarbeiter:innen von CodeCheck als auch aus neuen Kolleg:innen, die von Testberichte.de dazukommen. Mit an Bord bleibt die promovierte Biochemikerin und Kosmetika-Spezialistin Dr. Ruta Almedom, die als Head of Science weiterhin ihre umfangreichen Erfahrungen aus ihren langjährigen Tätigkeiten bei CodeCheck und zuvor bei Procter & Gamble einbringen wird.Tobias Weishaupt, Geschäftsführer der Producto Check GmbH: "Ich kann es kaum erwarten, die CodeCheck-App voranzubringen. Wir werden den 600.000 Menschen, die pro Monat auf die App zugreifen, künftig wieder mehr aktuelle Inhalte und in Kürze ein Update in den App Stores zur Verfügung stellen. Wir planen außerdem, das Nutzungserlebnis zu verbessern - beispielsweise durch bessere Alternativ-Vorschläge bei der Produktsuche. Neben der App wollen wir auch die klassische Webseite zu einem gleichwertigen Tool der Kaufberatung für gesunde und nachhaltige Produkte machen."Ina Zitzmann, Geschäftsführerin der Producto GmbH: "Wir haben 20 Jahre Erfahrung mit der Beurteilung und dem Vergleich von Produkten, daher passt CodeCheck hervorragend zu uns. Damit erweitern wir unser Angebot für die bewusste Produktwahl sinnvoll und zielen neben qualitätsbewussten Konsument:innen jetzt verstärkt auch auf Kund:innen, die sich für gesunde und nachhaltige Produkte interessieren. So können wir noch besser eine jüngere und weibliche Zielgruppe ansprechen."Über Testberichte.deTestberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für kluge Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte vergleichbar, indem es Testergebnisse aus 500 deutschsprachigen Magazinen, Meinungen aus Online-Rezensionen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt (Bestenlisten, Rankings, Durchschnittsnoten). Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto GmbH betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 60 Menschen. Mehr Informationen: www.testberichte.de/presse/ (http://www.testberichte.de/presse/)Über CodeCheckCodeCheck ist die führende unabhängige App für nachhaltigen Konsum im deutschsprachigen Raum. Käufer:innen von Lebensmitteln und Kosmetika geben den Produktnamen ein oder scannen den Barcode und erfahren so, welche Inhaltsstoffe enthalten sind und wie diese sich auf Gesundheit und Umwelt auswirken. Die Angaben basieren auf neuesten Erkenntnissen, u.a. von Expert:innen des BUND, der Verbraucherzentralen, dem Deutschen Allergie- und Asthmabund und dem WWF. CodeCheck wurde 2010 gegründet. Mehr Informationen: https://codecheck-app.com/de/presse/Pressekontakt:Testberichte.deNiels Genzmer+49 30 91 207 - 124presse@testberichte.dewww.testberichte.dePIABO PR GmbHDoreen Görischtestberichte@piabo.netwww.piabo.netOriginal-Content von: Testberichte.de, übermittelt durch news aktuell