Test für Rückkehr von 'Fortnite' auf iPhones über Streaming-Umweg

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Das populäre Online-Spiel "Fortnite" steht fast eineinhalb Jahre nach seinem Rauswurf von Apples iPhone vor der Rückkehr über einen Umweg. Eine Version von "Fortnite" mit Touchscreen-Steuerung soll von kommender Woche an über den Streamingdienst Geforce Now spielbar werden, wie der Chipspezialist Nvidia als Betreiber am Donnerstag ankündigte. Allerdings wird das Erlebnis zunächst nur wenigen Nutzern vorbehalten bleiben: Anfangs soll es nur einen eingeschränkten Testlauf geben.

Beim Spielestreaming werden die Games zwar auf den Bildschirmen der Nutzer angezeigt, laufen aber eigentlich nicht auf ihren Geräten, sondern auf Servern der Anbieter im Netz. Eine Grundvoraussetzung ist entsprechend eine schnelle Internet-Verbindung, damit es keine Verzögerungen bei der Steuerung gibt.

Das Cloud-"Fortnite" wird auf dem iPhone nicht in einer App, sondern im Webbrowser Safari laufen. Beim Versuchslauf sollen die Serverkapazität, die Grafik sowie die Qualität der Touch-Steuerung auf die Probe gestellt werden, wie Nvidia erläuterte. Interessierte Geforce-Now-Nutzer können sich dafür auf eine Warteliste setzen lassen. Nach dem Ende des Testlaufs solle über das weitere Vorgehen entschieden werden, hieß es.

Apple hatte "Fortnite" im August 2020 aus dem App Store verbannt, nachdem die Entwicklerfirma Epic Games versucht hatte, mit einem Trick die Bezahlregeln der Plattform auszuhebeln. Die Spielefirma hatte heimlich eine Funktion in seine App eingebaut, dank der Nutzer "Fortnite"-Artikel direkt bei Epic kaufen konnten, ohne dass Provisionen an Apple fällig wurden. Der dafür nötige Softwarecode wurde an Apples App-Prüfern vorbeigeschleust und dann aktiviert.

Im kalifornischen Gerichtsprozess zwischen Apple und Epic im vergangenen Jahr entschied die Richterin, dass der Regelverstoß durch die Spielefirma den Rauswurf gerechtfertigt habe. Apple kündigte daraufhin an, "Fortnite" für die gesamte Dauer des Berufungsverfahrens in dem Fall nicht wieder in den App Store zu lassen.

Auf Android-Smartphones warf auch Google "Fortnite" unter ähnlichen Umständen aus seiner hauseigenen App-Plattform Play Store. Allerdings können auf den Telefonen Apps auch aus anderen Quellen geladen werden. Mit dem Geforce-Now-Test soll man "Fortnite" mit Touch-Steuerung auch auf Android im Webbrowser spielen können, wie Nvidia ankündigte./so/DP/stk