Test für Lüftung im Ein- und Zweifamilienhaus: Bauherren und Sanierer verzichten oft auf mehr Komfort und Effizienz / Umfrage: kontrollierte Wohnraumlüftung kaum bekannt und neutrale Infos fehlen (FOTO)

Berlin (ots) -Wer ein Wohnhaus sanieren oder bauen will, denkt selten an eineautomatische Lüftung. Damit wird die Chance auf wenigerEnergieverbrauch und CO2-Emissionen sowie mehr Komfort vertan. Dasist das Ergebnis einer Umfrage und eines Praxistests dergemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de),die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert werden.Umfrage zum automatischen Lüften: Technik kaum bekannt70 Prozent der befragten Hauseigentümer ist die kontrollierteWohnraumlüftung gar nicht bekannt. Fast 50 Prozent befürchten zu hoheKosten. Rund 30 Prozent wissen nicht, wo sie verlässlicheInformationen zum automatischen Lüften finden. An der bundesweitenUmfrage haben sich mehr als 500 Eigenheimbesitzer beteiligt.Erfahrungsberichte aus dem Praxistest in Berlin, Bayern, Hessen,Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bestätigen dieErgebnisse der Umfrage - und zeigen, worauf beim Planen, Einbauen undNutzen zu achten ist. So wie das Beispiel von Nanny Krämer ausHerford (Nordrhein-Westfalen): "Ich empfehle, sich so frühzeitig wiemöglich mit dem Thema auseinanderzusetzen, am besten noch vor demKauf einer Immobilie. Nach dem Kauf geht meistens alles sehr schnellund dann hat man dafür keine Zeit mehr."Automatische Lüftung im Test: kostenloser Leitfaden ab SommerFür den Praxistest Wohnraumlüftung hatten sich innerhalb von sechsWochen fast 300 Haushalte beworben. Sechs davon werden ein Jahr langbeim Planen, Einbauen und Nutzen ihrer Lüftungsanlage begleitet.Dabei geht es vor allem um Komfort und Alltagstauglichkeit. Aus denErfahrungen der Teilnehmer entwickelt co2online nun einen Leitfadenmit Tipps zur automatischen Lüftung. Der kostenlose Ratgebererscheint im Sommer auf www.co2online.de/lueftung.Lüftung von Wohnhäusern für weniger Staub, Pollen und SchimmelEine kontrollierte Wohnraumlüftung verbessert die Luftqualität, weilso weniger Staub und Pollen in die Wohnräume gelangen als beim Lüftenper Hand. Außerdem kann das automatische Lüften Schimmel verhindern.Mit einer Wärmerückgewinnung sorgt es zudem für einen geringerenEnergieverbrauch und weniger CO2-Emissionen. Um die Potenziale derkontrollierten Wohnraumlüftung besser zu nutzen, haben co2online undDBU erste Empfehlungen für Politik, Wirtschaft und Verbändezusammengestellt:- für mehr neutrale und verlässliche Informationen sorgen,- den Zugang zu unabhängiger Beratung erleichtern,- tatsächliche Kosten und Fördermittel stärker kommunizieren und- über Vorurteile zum automatischen Lüften aufklären.Hinweis für die Redaktionen:Das beigefügte Pressebild kann mit Quellenangabe("www.co2online.de / Elisa Meyer") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden (Beschreibung: Energieeffizientlüften und leben im Altbau: Familie Krämer aus Herford inNordrhein-Westfalen). Weiteres druckfähiges Bildmaterial gibt es aufwww.co2online.de/presse.Über den Praxistest Wohnungslüftung und co2onlineBeim "Praxistest Wohnungslüftung" berichten sechs Haushalte vonihren Erfahrungen rund um Einbau und Nutzung einer Lüftungsanlage.Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)gefördert und von bluMartin, NIBE und Vaillant unterstützt. Fachlichwird der Praxistest von der HEA - Fachgemeinschaft für effizienteEnergieanwendung e. V., dem Passivhaus Institut und derVerbraucherzentrale NRW begleitet. Ziel ist es, mehr Transparenz undAkzeptanz in das Themenfeld kontrollierte Wohnraumlüftung zu bringen.Die gemeinnützige co2online GmbH (www.co2online.de) setzt sich dafürein, den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003 helfen dieEnergie- und Kommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom-und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mit onlinebasiertenInformationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecks und Praxistestsmotiviert co2online Verbraucher, mit aktivem Klimaschutz Geld zusparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionen auslösen, tragennachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wird co2online dabeivon der Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowieeinem Netzwerk mit Partnern aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.