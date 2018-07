Test auf HIV und Geschlechtskrankheiten per Post

Berlin (ots) - Pilotprojekt in Bayern: Per Abo soll der diskreteund regelmäßige Check einfacher werden / S.A.M - Mein Heimtestermöglicht frühe DiagnosenEin kleiner Stich in den Finger zur Blutentnahme, eine Urinprobe,einige Abstriche mit Wattestäbchen, die Proben in einem Plastikbeutelverstauen und in die Post geben: So einfach funktioniert das neueHeimtest-System S.A.M für Checks auf HIV und Geschlechtskrankheiten.Ab sofort wird es in Bayern für ein Jahr erprobt. Entwickelt wurdedas innovative Konzept von der Münchner Aids-Hilfe und ihremDachverband, der Deutschen AIDS-Hilfe, ViiV Healthcare und dem LaborLademannbogen in Hamburg.Ergebnis per HandyS.A.M steht für Sampling (englisch für Probenentnahme). Das Paketbeinhaltet Tests auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Gonokokken(Erreger von "Tripper"). Interessierte können sich online anmeldenund dann in vier bayerischen "Checkpoints" in München, Nürnberg, undRegensburg ein Erstgespräch mit persönlicher Beratung führen. Sieentscheiden dann selbst, ob sie das Testkit alle 3, 6 oder 12 Monateautomatisch zugesandt bekommen möchten. Das Angebot kostet 32 Europro Testvorgang.Blut- und Urinproben sowie Abstriche werden zu Hause selbstentnommen und dann ins Labor nach Hamburg gesendet. Wird keineInfektion festgestellt, erhalten die Nutzer_innen das Ergebnis perSMS. Liegt eine Infektion vor, erhalten sie eine SMS mit der Bitte umRückruf. Eine medizinische Fachkraft steht für ein Beratungsgesprächbereit und verweist gegebenenfalls an medizinische Einrichtungen undAidshilfen weiter.Optimale Behandlungsmöglichkeiten nur bei früher DiagnoseDas Ziel: Mehr Infektionen früh entdecken und behandeln. Denn inDeutschland leben rund 13.000 Menschen mit HIV ohne es zu wissen,rund ein Drittel aller Diagnosen erfolgt erst, wenn bereits Aids oderein schwerer Immundefekt vorliegen. Auch andere sexuell übertragbareInfektionen bleiben oft lange unerkannt. Nötig sind daher weitereTestangebote, die die Hemmschwelle senken und möglichst bequem sind."Frühe Diagnosen zu fördern, ist heute so wichtig wie nie", betontArmin Schafberger, Referent für Medizin und Gesundheitspolitik derDeutschen AIDS-Hilfe. "Bei rechtzeitiger Behandlung haben Menschenmit HIV mittlerweile eine fast normale Lebenserwartung und könnenleben wie andere Menschen auch. Bleibt HIV unbehandelt, drohenschwere gesundheitliche Schäden. Auch Geschlechtskrankheiten könnenunerkannt viel Schaden anrichten, sind aber gut behandelbar."Eine Chance für Ungetestete"S.A.M - mein Heimtest" hat insbesondere Vorteile für Menschen inländlichen Regionen mit wenig Angeboten und für alle, die ungern eineTeststelle aufsuchen, zum Beispiel aus Scham. Das Verfahren isteinfach, diskret und bequem. Eine Onlineplattform gibt alle wichtigenInformationen rund um Test und Infektionen."In einer Vorab-Erprobung hat sich bereits gezeigt, dass dasVerfahren hervorragend angenommen und sicher angewendet wird", betontChristopher Knoll von der Münchner Aids-Hilfe. "Indem wir dieHemmschwelle senken, ermöglichen wir Menschen einen Test, die sonstkeinen machen würden."In Großbritannien wird ein ähnliches Verfahren bereits seit vierJahren erfolgreich eingesetzt. Die Erfahrungen zeigen: Der sogenannte Einsendetest motiviert tatsächlich Menschen dazu, sicherstmals oder früher testen zu lassen.Kooperation macht's möglich"Ich kann es kaum erwarten, dass S.A.M nach zwei Jahren intensiverVorarbeit endlich startet", freut sich Kathrin M. Dymek, LeiterinMedical Advisor von ViiV Healthcare. "Mir bedeutet es viel, bei einerFirma wie ViiV zu arbeiten, die innovative Community-Projektemaßgeblich mitgestaltet.""Moderne Labortests können jetzt von jeder Person selbstveranlasst werden, ohne dass jedes Mal ein Arzt aufgesucht werdenmuss. Wir freuen uns sehr, bei diesem neuartigen Konzept dieLaboranalytik durchzuführen" sagt Dr. Christian Noah vom LaborLademannbogen in Hamburg.Aids beendenUNAIDS will die Aids-Epidemie weltweit bis zum Jahr 2030 beenden,und die deutsche Regierung hat sich diesem Ziel in ihrer 2016beschlossenen Strategie BIS2030 verpflichtet. Mit der Kampagne "KeinAids für alle!" möchte die Deutsche AIDS-Hilfe dieses historischeZiel in Deutschland schon bis 2020 erreichen. Ein zentraler Schlüsselist dabei, dass mehr Menschen mit HIV wissen, dass sie infiziertsind, und sich behandeln lassen.S.A.M im Netz: https://www.samtest.de/UNAIDS-Ziel "AIDS beenden": http://www.unaids.org/en/resources/909090Kampagne "Kein Aids für alle!" www.kein-aids-fuer-alle.dePressekontakt:Holger WichtPressesprecherDeutsche AIDS-Hilfe030) 69 00 87 16holger.wicht@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deChristopher KnollMünchner Aids-Hilfe e.V.(089) 54 33 31 10christopher.knoll@muenchner-aidshilfe.dehttps://www.muenchner-aidshilfe.deKathrin M. DymekLeiterin Medical AdvisorViiV Healthcare0177-770 31 07kathrin.m.dymek@viivhealthcare.com/deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell