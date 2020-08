Test-Zwischenergebnisse von US-Corona-Impfstoffkandidat vorgestellt

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Biotech-Firma Moderna hat der US-Gesundheitsbehörde CDC Zwischenergebnisse der Tests eines Corona-Impfstoffkandidaten in Hinblick auf ältere Menschen vorgestellt.



Die Ergebnisse seien "sehr positiv und stimmen mit den Ergebnissen von jüngeren Probanden überein", hieß es am Donnerstag von der Pressestelle des US-Unternehmens. Der Impfstoff mRNA-1273 habe bei älteren Menschen eine ähnlich gute Immunantwort wie bei jüngeren hervorgerufen, zudem habe es keine schweren Nebenwirkungen gegeben.

Moderna hatte im Juli mitgeteilt, mit dem Impfstoffkandidaten eine klinische Phase-III-Studie mit 30 000 Probanden begonnen zu haben. In einer Phase-III-Studie wird überprüft, ob und wie gut ein Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt. Die Studie finde an 89 Standorten in den USA statt, hieß es. In einem ähnlich fortgeschrittenen Stadium werden derzeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge nur eine Handvoll weiterer Wirkstoffe erforscht./cah/DP/eas