Test der INX Investing Experts

Berlin (ots) -Mit steigender Inflation suchen Menschen nach Alternativen, wie sie der schwindenden Kaufkraft ihres Geldes Einhalt gebieten können. Laut den Finanzexperten der INX InvestingExperts GmbH ist "die Verantwortung für das eigene Geld zu übernehmen, eine der Grundvoraussetzungen für Wohlstand und Vermögensaufbau" (Quelle: https://www.investingexperts.net/ (https://www.investingexperts.net/)). Es überrascht deshalb nicht, dass immer Menschen mit Aktien, Aktienfonds, aktienbasierten ETFs und anderen Finanzprodukten handeln. In Deutschland sind dies laut dem Deutschen Aktieninstitut e. V. (DAI) bereits 12,1 Millionen Bundesbürger, also jeder sechste Deutsche (16,6 %) über 14 Jahren.Die INX InvestingExperts GmbH aus Berlin hat eine Börsenausbildung entwickelt, mit der sowohl Einsteiger wie auch erfahrene Privatanleger eine positive Rendite an der Börse erzielen können. Auf Basis von Erfahrungsberichten zur INX InvestingExperts GmbH und ihrem Geschäftsführer Otis Klöber zeigt unser Testbericht, ob dies in der Praxis tatsächlich funktioniert.Vermögensbaum - Mit Erfahrung von Otis Klöber an die BörseDas kostenlose Buch Vermögensbaum (https://vermoegensbaum.de/) von Otis Klöber bildet die Basis für die erhoffte finanzielle Unabhängigkeit. Klöber vermittelt in diesem Buch die Zusammenhänge zwischen persönlicher Eigenverantwortung und finanziellen Ergebnissen. Seine persönlichen Erfahrungen ebenso wie nach und nach 5 Einkommensarten miteinander zu kombinieren sein könnten, stellt er auf interessante und gut lesbare Weise dar. Unter Beweis stellen konnte der Managingpartner der INX InvestingExperts GmbH rund um das Thema Aktienhandel seine Expertise unter anderem durch den Gewinn des DAC Trading-Award im Jahr 2016, bei dem sich Klöber gegen 400 weitere Teilnehmer durchsetzen konnte. Auch die Onlinebewertungen von Klöber (4,91 von 5,0 möglichen Punkten auf ProvenExpert (https://www.provenexpert.com/de-de/erfahrungen-mit-otis-kloeber-inx-investingexperts-gmbh-autor-des-e-books-der-vermoegensbaum/)) zeigen deutlich, dass der Gründer und Community-Leiter der INX InvestingExperts GmbH sowohl durch sein ausgezeichnetes Fachwissen als auch seine didaktischen Fähigkeiten überzeugen kann.Börsenausbildung der INX Investing ExpertsWenn der Vermögensbaum oder eines der kostenlosen Webinare das Interesse am Börsenhandel geweckt haben, ist die zwölfmonatige Börsenausbildung der INX InvestingExperts GmbH der nächste Schritt. Teilnehmer dieses Onlinekurses erhalten die Fähigkeiten und Tools, um im Alltag mit nur 20 Minuten pro Tag das erlernte Wissen anwenden zu können, um erfolgreich mit den verschiedenen Finanzprodukten an den internationalen Börsen handeln zu können.Dank der Kombination aus Theorie und Praxis können viele Teilnehmer so schon nach wenigen Monaten ein Portfolio aus Aktien, Rohstoffen und Edelmetallen erstellen, das bei Einzelwerten in nur zwei bis acht Wochen eine Rendite von durchschnittlich 10 bis 25 Prozent ermöglicht. Wie zufrieden die Teilnehmer dieser Zusammenarbeit rund um die Börsencoachings der INX InvestingExperts GmbH sind, zeigen Erfahrungsberichte auf Trustpilot (4,6 von 5,0 möglichen Punkten) und Bewertet.de (4,9 von 5,0 möglichen Punkten), laut denen die Ausbildung mit dem nötigen Ehrgeiz und etwas Geduld die perfekte Grundlage für den Vermögensaufbau ist.· Ich fühle mich nach nun fast 2 Jahren gut versorgt und viel sicherer im Umgang mit Aktien-Trading und der Börse im Allgemeinen. Mittlerweile konnte ich dank Otis und seinem Team meinen Job auf eine 4-Tage-Arbeitswoche verkürzen, weil ich nicht mehr auf einen volles Gehalt angewiesen bin", schreibt Sebastian D. auf Trustpilot.· Ich kann nur 5 Sterne geben, da meine Erfahrung mit den INX Investing Experts einfach genau das war und ist; ein 5-Sterne-Erlebnis. Die Community ist motiviert und hilfsbereit und die Coachings sind sehr verständlich und spannend gestaltet, schreibt Marco Freud auf Trustpilot.Um auch risikoaversen Personen kurz- und langfristige Anlagestrategien zur Steigerung des Einkommens vermitteln zu können, arbeiten die INX InvestingExperts zu Beginn mit Demokonten. Diese ermöglichen es Teilnehmern unter realen Marktbedingungen an der Börse zu handeln ohne sofort eigenes geld zum Einsatz zu bringen. Dies schafft Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Etablierung erfolgreicher Prozesse. Dabei werden sie stets von Börsenprofis aus Klöbers Team begleitet, die bei Fragen und Problemen helfend zur Seite stehen, sowohl in der Trainingsphase, wie auch bei Wahl und Einrichtung des geeigneten Brokers sowie bei steuerlichen Fragen, wie Gewinne steuerlich korrekt und optimiert zu versteuern sind.Fazit zum Test der INX InvestingExperts GmbHDie zahlreichen positiven Erfahrungsberichte und die Expertise des Gründers Otis Klöber sowie seines Teams zeigen deutlich, dass das Börsencoaching der INX InvestingExperts GmbH die ideale Grundlage für den Vermögensaufbau bildet. Dank auch der kostenlosen Angebote der INX InvestingExperts GmbH können auch unsichere Teilnehmer den Börsenhandel kennenlernen, sich einen Überblick verschaffen und so ihren ersten Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit wagen.Pressekontakt:INX InvestingExperts GmbHKurfürstendamm 19510707 BerlinDeutschland@: info@vermoegensbaum.deOriginal-Content von: INX InvestingExperts GmbH, übermittelt durch news aktuell