Test Flugportale: Kreditkartengebühren bleiben ein Ärgernis

Buxtehude (ots) - Im Januar 2018 verfügte das EU-Parlament dasVerbot von Kreditkartengebühren. Trotzdem gibt es nach wie vorOnline-Flugportale, bei denen sich beim Einsatz von gängigenKreditkarten die Flugpreise erhöhen. Bei einem Test der ZeitschriftREISE & PREISE waren Tickets, die mit einer herkömmlichen Visa- oderMastercard bezahlt wurden, bei sechs von 14 untersuchten Anbietern amEnde um bis 27 Prozent teurer als mit der günstigsten Zahlart. Ampreiswertesten lassen sich Flugtickets derzeit mit sogenanntenDebitkarten buchen, die in ihrer Funktionsweise einer herkömmlichenEC-Karte ähneln, hierzulande aber wenig verbreitet sind. Bei einemder getesteten Portale war ein Lufthansa-Flug nach Sydney, der mitder portaleigenen Firmenkreditkarte bezahlt wurde, um 100 Eurogünstiger als mit Mastercard oder Visa Credit. Was beim Bezahlvorgangvielfach als spezieller Rabatt ausgelobt wird, erweist sich für denKunden als Preiserhöhung, die den Flug teurer macht, als zu Beginnangezeigt.Die Redaktion REISE & PREISE reklamierte zudem, dass bei einigenPortalen Zusatzleistungen wie Sitzplatzreservierung und Aufgabegepäckungleich teurer sind als direkt bei den Fluggesellschaften. Zudem, sodie Tester, ist beim Abschluss von Reiseversicherungen Vorsichtgeboten: Kunden werden z. T. wiederholt und mit Unterstützung vonWarnhinweisen zum Abschluss aufgefordert - oftmals zu stark erhöhtenPreisen. Bei vielen Portalen werden Hotel- und Mietwagenangebote indie Flugbuchungsstrecke eingespeist, was den Buchungsprozess unnötigin die Länge zieht. Weiteres Ärgernis: Durch geschicktes Manövrieren,etwa durch grüne Buttons, versuchen manche Anbieter, den Kunden aufeine teurere Buchungsklasse "umzuleiten" oder ihm eine nicht gewollteZusatzleistung zu verkaufen.Neben den Bezahlgebühren (30 %) flossen die Userfreundlichkeit (30%), Preiswertigkeit (20 %) und die telefonische Erreichbarkeit (10 %)sowie die Umbuchungs- und Stornobedingungen (10 %) ins Testergebnisein. Nur vier Portale erhielten die Testnote "gut", sechs wurden mit"befriedigend" beurteilt, vier Anbieter kamen nicht über ein"ausreichend" hinaus.Den vollständigen Testbericht enthält das aktuelle Heft von REISE& PREISE, das seit dem 10. Juli im Handel ist.Pressekontakt:Oliver Kühn, Oliver.Kuehn@REISE-PREISE.de, Tel. 04161/7169-0Original-Content von: REISE & PREISE Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell