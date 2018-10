Test Fernflüge: Zusatzgepäck kommt teuer

Buxtehude (ots) - Wer sich im Urlaub großzügig mit Souvenirseindeckt, hat schnell mehr als die üblicherweise erlaubten 23 Kilo imKoffer. Das kann beim Check-in zu einer bösen Überraschung führen,denn für Übergepäck langen die Airlines kräftig hin. Das zeigt einaktueller Test der Zeitschrift REISE & PREISE. Recherchiert wurdendie Zusatzgebühren der wichtigsten internationalen Airlines RichtungAsien/Australien in der Economy Class.Die gute Nachricht: Wer mit normalem Handgepäck und einem Koffervon 20 bis 23 Kilogramm auskommt, wird fürs Gepäck nicht zusätzlichabkassiert. Die Bandbreite dessen, was erlaubt ist, variiertallerdings je nach Gesellschaft enorm. Am knausrigsten zeigt sichCondor: Hier sind an Bord lediglich ein sechs Kilogramm schwererkleiner Trolley und eine Hand- oder Laptoptasche zulässig, dasAufgabegepäck ist auf 20 Kilo beschränkt. Die Passagiere von BritishAirways dagegen dürften theoretisch sogar 2 x 23 Kilo als Handgepäckmit an Bord nehmen - auch wenn das in der Praxis wohl nicht umsetzbarsein dürfte, da zumindest eine Tasche so klein sein muss, dass sieunter dem Sitz verstaut werden kann. Beim Aufgabegepäck besondersgroßzügig ist Air India (2 x 23 kg), China Airlines, Oman Air, QatarAirways Singapore Airlines, Thai Airways und Vietnam Airways erlaubenjeweils 30 Kilo. Bei anderen Airlines wie bei Emirates liegt daszulässige Koffergewicht je nach der gewählten Economy-Klasse bei 20oder 30 Kilo.Kommt man mit dem zulässigen Gewicht nicht aus, wird es schnellrichtig teuer: Ein Kilo Übergewicht kostet bis zu 85 US-Dollar proStrecke (Singapore Airlines). Für einen zusätzlichen Koffer werdenEUR 60 (online angemeldet bei Finnair) bis EUR 250 (Lufthansa)fällig. Dabei werden oft direkt am Airport höhere Preise verlangt alsbei einer vorherigen Online-Anmeldung.Wer es vorzieht, nur mit Handgepäck zu reisen, der muss sich beimanchen Airlines als Packkünstler erweisen - oder gleich woandersbuchen: Wenn der Bordtrolley bei einem Eigengewicht von zwei bis dreiKilo insgesamt nur fünf oder sechs Kilo auf die Waage bringen darf,kann man kaum noch viel hineinpacken.Den vollständigen Test, in dem außerdem die Zusatzgebühren fürSitzplatzreservierungen (normale und XL-Sitze) und für alkoholischeGetränke aufgeschlüsselt werden, finden Sie in der aktuellen Ausgabevon REISE & PREISE.Pressekontakt:Sie können den Beitrag im Internet auf(https://www.reise-preise.de/test-fernfluege) verlinken, dort findenIhre User den vollständigen Bericht. Bei Fragen wenden Sie sich andie Redaktion: Telefon 04161-7169-0 oder oliver.kuehn@reise-preise.deOriginal-Content von: REISE & PREISE Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell