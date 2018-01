Teslas Liste der Lkw-Käufer wird immer länger

Seitdem der Autohersteller Tesla (WKN:A1CX3T) Mitte November angekündigt hat, dass er einen elektrischen LKW auf den Markt bringen wird, häufen sich die Bestellungen für den noch zu veröffentlichenden Truck bei einigen der bekanntesten Unternehmen weltweit.

Teslas Event zum Debüt lieferte einige interessante Details über die Einsatzbedingungen für das Fahrzeug. Der Tesla Semi beschleunigt von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 20 Sekunden bei einer Ladungvon 36 Tonnen. Das ist ein Kunststück, denn ein Diesel-LKW braucht dafür eine Minute. Der Lkw wird auch Berichten zufolge eine 5%-ige Steigung bei 65 mph fahren können und damit die Höchstgeschwindigkeit eines Diesels von 45 mph unter ähnlichen Bedingungen übertreffen. Am wichtigsten ist, dass das Fahrzeug über eine Million Meilen laufen wird. Dabei wird der Eigentümer 200.000 US-Dollar an Kraftstoff sparen.

Das sind sehr interessante Zahlen für die großen Logistikunternehmen dieser Welt.

Ein wahrhaftiges Who’s Who

Hier ist ein Überblick über die bisher gemeldeten Bestellungen und warum die tatsächlichen Zahlen viel, viel höher sein könnten:

Was steckt dahinter?

Unternehmen, die den Tesla Semi vorbestellen, haben eine Reihe von Gründen angeführt, warum sie zu den Ersten gehören, die sich an der Revolution der Sattelzugmaschinen beteiligen.

Der Versandriese UPS hat mit 125 die höchste bestätigte Anzahl an Lkw-Vorbestellungen. Das Unternehmen, das nach eigenen Angaben seit mehr als einem Jahrhundert „neue Technologien erprobt und implementiert“, hat Tesla mit realen Trucking-Daten aus seiner Flotte von mehr als 8.500 Fahrzeugen weltweit versorgt. UPS sagte, dass die Tesla-LKW-Bestellung dazu beitragen wird, sein Ziel zu erreichen, die Treibhausgasemissionen bis 2025 um 12 % zu reduzieren.

PepsiCo, Hersteller der Marken Pepsi und Frito-Lay, plant den Einsatz von Tesla-Trucks für den Transport von Getränken und Snacks zwischen den Produktions- und Vertriebsstandorten sowie für die Belieferung der Einzelhändler. Bis 2030 will das Unternehmen die Treibstoffkosten und die Emissionen um mindestens 20 Prozent senken.

Der Lebensmitteldistributeur Sysco, der Restaurants, Hotels und Stadien beliefert, freut sich auf „positive Umweltauswirkungen“ sowie reduzierte Treibstoff- und Wartungskosten. Sysco ist überzeugt, dass die Tesla-Trucks ein besseres Fahrerlebnis bieten und „die Kosten für den Frachttransport deutlich senken“.

Anheuser-Busch, Anbieter von alkoholischen Getränken, sagte, dass er immer nach Wegen sucht, seine Lieferkette „nachhaltiger, effizienter und innovativer“ zu gestalten. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese neuen Fahrzeuge dazu beitragen werden, diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Sicherheit zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern.

John Roberts, President und Chief Executive Officer bei J.B. Hunt Transport Services, sagte: „Wir glauben, dass Elektro-LKWs auf lokalen Routen am vorteilhaftesten sein werden, und wir freuen uns darauf, diese neue, nachhaltige Technologie zu nutzen. Anfang letzten Jahres kündigte das Unternehmen ein fünfjähriges Engagement in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für die Verbesserung von Betriebssystemen, die Entwicklung von Cloud-Infrastrukturen und die Entwicklung innovativer und bahnbrechender Technologien an. Er sieht den Tesla-Truck als Teil dieser Initiative.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Anzahl der von den einzelnen Unternehmen vorbestellten Lkw für die Gesamtgröße ihrer gesamten Flotte unerheblich ist. Vielmehr deutet die Größe der Aufträge darauf hin, dass die Unternehmen den Tesla als Neuzugang testen wollen und nicht als groß angelegte Überholung ihrer bestehenden Betriebe. Weitere Ergänzungen sind möglich, wenn sich die Fahrzeuge in der Anfangsbewertung als wertvoll erweisen.

Gibt es viel mehr Aufträge, als wir wissen?

Adam Jonas, ein Analyst bei Morgan Stanley, zitierte einen Instagram-Post von einem Landschaftsbauunternehmen, das seine Reservierungsnummer von EO00000001230 zeigt. Er sieht dies als potentielles Indiz dafür, dass Tesla Aufträge für 1.230 Lkws hat. Er gab zu, dass es möglich wäre, dass das Unternehmen die ersten 1.000 Nummern für den teureren Founders Series Limited Edition Truck reserviert haben könnte, so dass die Gesamtreservierungen nur wenige Hundert betragen könnten.

Nicht jeder ist verkauft. Der Tesla Semi steht wegen seines höheren Preises, seiner Designbedenken und seiner Konkurrenz vor einem harten Kampf. Andererseits gibt es Berichte über staatliche Subventionen aus der Provinz Ontario, die sich auf 75.000 kanadische US-Dollar (59.000 US-Dollar) belaufen, um das Fahrzeug zu kaufen. Subventionen und Kraftstoffeinsparungen können die Preisunterschiede ausgleichen.

Produktionshimmel oder Hölle?

Es stellt sich auch noch die Frage, ob Tesla mit seinem Model 3 die aktuellen Produktionsprobleme überwinden kann. Tesla-CEO Elon Musk sagte im Juli: „Wir werden mindestens sechs Monate lang die Hölle in der Produktion durchmachen. Er wiederholte im Oktober, dass das Unternehmen „tief in der Produktionshölle“ stecke, obwohl die Probleme langsam unter Kontrolle gerieten. Wir müssen uns fragen, ob das Unternehmen ähnliche Probleme mit dem Semi-Truck erleben wird, wenn er in Massenproduktion geht.

Die Tatsache, dass einige der größten Konzerne der Welt an Bord kommen, um Teslas neuen Truck auszuprobieren, könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie etwas wissen, was wir nicht wissen. Wenn ich mir ansehe, was das Unternehmen in wenigen Jahren erreicht hat, würde ich nicht dagegen wetten.

