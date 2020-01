Teslas Kursanstieg bedeutet für Elon Musk bald Zahltag

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T) ist in den vergangenen Monaten steil gegangen und hat eine Rallye hingelegt. Die begann dann so richtig, als Tesla im dritten Quartal einen Gewinn von 143 Millionen USD verkündete. Teslas Gigafactory in Shanghai lieferte Ende 2019 erstmals ein Model 3 an die Mitarbeiter aus, und das Management legte gerade Pläne für die Produktion des Modells Y vor, was die Dynamik noch einmal verstärkte. Der Anstieg des Aktienkurses hat Teslas Marktkapitalisierung nun auf etwa 89 Milliarden USD erhöht – mehr als die Marktkapitalisierung von GM und Ford zusammen.





Jedenfalls dürfte sich Musk freuen, schon mal ein paar Bedingungen für sein neues Bonuspaket zu erfüllen.

Eine bald 12-stellige Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktionäre statten Musk im Jahr 2018 mit einem umstrittenen Gehaltspaket aus. Das ist Abermilliarden von Dollar wert, aber nur, wenn das Unternehmen eine Reihe von spezifischen Meilensteinen erreicht. Die Vergütungsvereinbarung wurde nach dem Vorbild seiner früheren Pakete gestaltet, die er bei Tesla bezogen hat.

Dieses Paket besteht aus 12 Tranchen von Aktienoptionen, die jeweils 1 % der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Aktien entsprechen und die fällig werden, wenn Tesla sowohl einen Marktkapitalisierungs-Meilenstein als auch einen operativen Meilenstein erreicht. Der erste Meilenstein für die Marktkapitalisierung beträgt 100 Milliarden USD.

Die folgenden Meilensteine werden in Schritten von 50 Milliarden USD erreicht, was bedeutet, dass Teslas Gesamtbewertung für alle Tranchen, die fällig werden sollen, unfassbare 650 Milliarden USD erreichen müsste. Zusätzlich zum Erreichen der Meilensteine für die Marktkapitalisierung gibt es 16 operative Meilensteine, die sich auf den Umsatz und das bereinigte EBITDA beziehen, wobei die einzige Anpassung der letzteren Kennzahl darin besteht, dass die aktienbasierte Vergütung nicht berücksichtigt wird. So sieht das aus:

Umsatz Bereinigtes EBITDA 20 Milliarden USD 1,5 Milliarden USD 35 Milliarden USD 3 Milliarden USD 55 Milliarden USD 4,5 Milliarden USD 75 Milliarden USD 6 Milliarden USD 100 Milliarden USD 8 Milliarden USD 125 Milliarden USD 10 Milliarden USD 150 Milliarden USD 12 Milliarden USD 175 Milliarden USD 14 Milliarden USD

Selbst wenn die Bewertung von Tesla in den kommenden Wochen oder Monaten auf 100 Milliarden USD klettert, müsste der Autohersteller, damit Musk seine erste Tranche einstecken kann, ebenfalls entweder den Meilenstein für den Umsatz oder den bereinigten EBITDA erreichen. So stand es da im dritten Quartal:

Kennzahl (vergangene 12 Monate) Q3 2019 Umsatz 24,4 Milliarden USD EBITDA 2,1 Milliarden USD

Noch vor der Bereinigung um aktienbasierte Vergütungen aus dem EBITDA stellt Tesla in den Zulassungsunterlagen fest, dass beide Ziele bereits übertroffen wurden: “Bis zum 30. September 2019 wurden zwei operative Meilensteine erreicht: (i) 20,0 Milliarden USD Gesamtumsatz auf Jahresbasis und (ii) 1,5 Milliarden USD annualisierter bereinigter EBITDA, jeweils vorbehaltlich der formellen Zertifizierung durch unseren Verwaltungsrat, während kein Marktkapitalisierungs-Meilenstein erreicht wurde.

Darüber hinaus hält es Tesla jetzt für “wahrscheinlich”, dass es den bereinigten EBITDA-Meilenstein von 3 Milliarden USD erreichen wird. Das bedeutet, dass Tesla damit beginnen wird, die damit verbundenen aktienbasierten Vergütungsaufwendungen zu erfassen. Mit anderen Worten, wenn Teslas Marktkapitalisierung 100 Milliarden USD erreicht, ist bei Musk richtig Zahltag.

5G-Explosion. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren! 5G leitet in Sachen Geschwindigkeit und Reaktionszeit ein neues Zeitalter ein. Es erschließen sich völlig neue Anwendungsfelder für Industrie, Wissenschaft und Entertainment. Zum Beispiel für Virtuelle Realität, Autonomes Fahren, oder das Internet der Dinge.

Dieses Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von der wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla. Evan Niu besitzt Aktien von Tesla.

Dieser Artikel erschien am 9.1.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020