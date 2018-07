Teslas Fahrzeugproduktion und Auslieferungen steigen an

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nachdem Tesla (WKN:A1CX3T) am Wochenende auf Twitter angekündigt hatte, dass das Unternehmen in einer Woche 7.000 Fahrzeuge produziert hat, gab das Unternehmen am Montagmorgen in einer Pressemitteilung mehr Einzelheiten über seine Fahrzeugproduktion bekannt. Tesla sagte, dass es nicht nur die angestrebte Produktionsquote von 5.000 Einheiten pro Woche erreicht hat, sondern in der gleichen Woche auch die Produktionsquote für das Model S und das Model X von fast 2.000 Fahrzeugen beibehalten konnte.

Zusätzlich zur Bestätigung der wöchentlichen Produktionsquote, mit der Tesla das Quartal beendete, und seinen Fahrzeugauslieferungen für diesen Zeitraum, gab das Management den Investoren einen Einblick in das nächste Produktionsziel des Unternehmens, den Zeitplan für das Erreichen einer Rendite, die Nachfrage nach dem Model 3 und vieles mehr.

Folgendes sollten die Investoren wissen.

Lieferungen und Produktion

„Die Produktion im zweiten Quartal belief sich auf 53.339 Fahrzeuge, was einer Steigerung von 55 % gegenüber dem ersten Quartal entspricht, und was es zum mit Abstand produktivsten Quartal in der Geschichte von Tesla macht“, sagte das Unternehmen in der Pressemitteilung am Montagmorgen. Der starke Anstieg der Produktion wurde ausschließlich durch das Model 3 getrieben. Von den 53.339 Fahrzeugen, die Tesla im Quartal produzierte, entfielen 28.578 auf das Model 3. Der Rest — 24.762 Fahrzeuge — entfiel auf die Modelle S und X.

Nach 9.766 produzierten Model-3-Autos im ersten Quartal ist der große Anstieg der Model-3-Produktion in Q2 das erste Mal, dass die Model-S- und X-Produktion übertroffen wurde. Darüber hinaus erreichte man die Zielquote weniger als ein Jahr nach der Auslieferung der ersten Model-3-Fahrzeuge, was zeigt, wie schnell die Produktion zunimmt.

Die höhere Model-3-Produktion brachte Teslas Gesamtauslieferungen auf einen Rekordwert von 40.740 Fahrzeugen — 85 % mehr als im Jahresvergleich und 36 % mehr als im Vorjahr. Obwohl die Auslieferungen des Model 3 im Quartal äußerst schwierig zu prognostizieren waren, entsprachen die 22.300 Auslieferungen von Teslas Model S und X für diesen Zeitraum den Erwartungen des Managements.

Ein Blick in die Zukunft

Für die Investoren war ein weiterer wichtiger Punkt in Teslas vierteljährlichem Quartalsbericht der Kommentar des Managements zur Rendite. CEO Elon Musk sagte auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 5. Juni, dass Tesla auf Kurs sei, sowohl im dritten als auch im vierten Quartal auf GAAP-Basis profitabel zu sein.

Tesla bestätigte diesen Ausblick im Fahrzeugauslieferungsbericht und sagte, dass es sowohl ein positives GAAP-Nettoergebnis als auch einen positiven Cashflow in jedem Quartal erwartet, „trotz des negativen Drucks durch einen schwächeren [US-Dollar] und wahrscheinlich höherer Zölle für nach China importierte Fahrzeuge und aus China bezogener Bauteile.“

Das Unternehmen sagte, dass eine weitere Steigerung der Produktionsquote des Model 3 dazu beitragen wird, den wichtigen Meilenstein einer positiven Rendite zu erreichen. Das Management erwartet, dass die Produktion des Model 3 Ende August 6.000 Einheiten pro Woche erreichen wird.

Tesla sagte bezüglich der Nachfrage für seine Fahrzeuge, dass man am Ende des Quartals 420.000 Model-3-Reservierungen habe — trotz der Tatsache, dass das Unternehmen etwa sechs Monate hinter seinem ursprünglichen Produktionsplan hinterher hinkt und sehr wenig Aufwand betrieb, um das Fahrzeug in den Verkaufsstellen zu bewerben.

Entspannt an der Börse ein Vermögen aufbauen -- so geht's! Systematisch und entspannt reich werden mit Aktien ist machbar, sagen die Fools. Wie genau das geht, verrät der brandneue Sonderbericht Wie du 1 Millionen an der Börse machst von The Motley Fool Deutschland. Wir zeigen dir, wie du in 9 Schritten den Grundstock legst, um reich in Rente zu gehen. Klicke hier und fordere ein Gratis Exemplar dieses neuen Berichts Wie du 1 Millionen an der Börse machst jetzt hier an.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla und Twitter.

Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 02.07.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.