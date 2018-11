Tesla: Das zahlt sich aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla rollt derzeit den amerikanischen Markt auf, vor allem die deutschen Wettbewerber Audi, Daimler und BMW müssen um Marktanteile fürchten. Auch am Aktienmarkt läuft es für den amerikanischen Elektropionier glänzend. Selbst ein Rücksetzer am Freitag um knapp drei Prozent ändert nichts am Erfolg: Im nachlassenden Markt stehen die Tesla-Papiere aus den vergangenen vier Wochen noch immer mit fast 30 Prozent im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.