Tesla wirft Daimler und VW den nächsten Fehdehandschuh hin!

Elon Musk: Der geschäftige Visionär hat sich nichts Geringeres als die vollständige Revolutionierung der Mobilität auf die Fahne geschrieben. So stellte der Tesla-Boss vor etwa einem Jahr seinen „Masterplan“ vor, mit welchem der US-Autokonzern zum Komplettanbieter im Bereich der Elektromobilität aufsteigen will. Daher ist es naheliegend, dass Tesla sich fortan nicht nur auf teure Sportwagen, sondern auch auf erschwinglichere Mittelklasse-Modelle, wie das neue „Model 3“, konzentriert.

Autonome LKW im Fokus

Damit nicht genug, will sich der Konzern nun auch verstärkt auf elektrische Busse und Lastkraftwagen spezialisieren. Dies geht aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen E-Mail-Wechsel zwischen dem Autokonzern und der Verkehrsbehörde in Nevada hervor. Laut Reuters will sich Tesla mit der Behörde über Testmöglichkeiten für Prototypen des neuen autonomen E-LKW-Typs Semi einigen. Die Zeit eilt: Schon im September will der Konzern das LKW-Modell vorstellen.

Platooning-System

Dieses soll imstande sein, das sogenannte Platooning-System zu nutzen. Das Platooning-Prinzip beschreibt eine Methode des autonomen Fahrens in Kolonnen, bei welcher nur das erste Fahrzeug von einem menschlichen Fahrer gesteuert wird. Der Clou: Die weiteren Fahrzeuge orientieren sich automatisch am jeweiligen „Vordermann“ und können somit ohne direktes menschliches Zutun der Kolonne folgen.

Deutsche Autokonzerne wie Daimler oder die VW-Töchter MAN sowie Scania arbeiten schon seit Längerem an der praxisnahen Entwicklung jenes vielversprechenden Systems. Jetzt scheint ihnen Tesla auch auf diesem Feld in die Suppe spucken zu wollen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.