Tesla wird von Panasonic UMGARNT!

Tesla und Panasonic arbeiten schon seit einiger Zeit zusammen. Der japanische Elektronikriese scheint damit sehr zufrieden zu sein und will die Partnerschaft sogar noch weiter ausbauen. In einem Interview sagte Konzernchef Kazuhiro Tsuga, dass er auf einen Ausbau der Zusammenarbeit bei autonomen Fahrsystemen hoffe. Vor allem bei der gemeinsamen Entwicklung von Geräten und Sensoren sieht Panasonic großes Potenzial. Bisher liefert Panasonic Tesla die Batterien für Elektroautos und ist außerdem ein wichtiger Partner bei der Errichtung der Gigafactory in Nevada.

Tesla hält sich bedeckt!

Was Tesla von alledem hält, ließ sich bisher nicht in Erfahrung bringen. Allerdings wird der US-Konzern auch großes Interesse an schnellen Fortschritten im Bereich von autonomen Fahrzeugen haben. Die große Frage ist dabei, ob Tesla in diesem Bereich auf die Hilfe der Japaner angewiesen ist. Die Japaner haben aber ohne Zweifel schon eine Empfehlung für sich ausgesprochen. Viele Experten sind sich einig darüber, dass Tesla große Teile seiner Wettbewerbsvorsprünge der Akku-Technik von Panasonic zu verdanken hat. Nicht zuletzt dank der Gigafactory wird die Zusammenarbeit zwischen Tesla und Panasonic wahrscheinlich noch viele Jahre bestehen. Ob sie aber auch noch intensiver wird, liegt jetzt einzig und allein an Tesla.

