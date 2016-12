Bei Tesla wird fleißig investiert!

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Tesla, denn der Elektroautobauer will eine neue Gigafactory in Europa errichten. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Tesla dessen Kurse in diesem Zusammenhang bewegt haben waren.

Expansion: Schon im November hatte Tesla Motors bestätigt, dass auch in Europa eine große Fabrik, eine Gigafactory, entstehen soll. Tausende neue Arbeitsplätze und Zulieferer machen das Potenzial aus und die Interessenten stehen nun natürlich Schlange bei Tesla.

Wer bekommt den Zuschlag? Als großer Interessent hat sich schon Portugal gezeigt, doch wahrscheinlich wollen auch Frankreich, Spanien und andere Nationen Tesla mit Steuererleichterungen und anderen Boni locken. Tesla selbst hält sich weiterhin bedeckt, was den Standort und die große der Fabrik angeht.

Was will Tesla dort eigentlich produzieren? Nun, die Antworten wird es erst im nächsten Jahr geben, doch wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse