Tesla: Das wird ein Wow-Effekt sein!

Der Roadster des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla feiert Europa-Premiere: Auf der Autoshow Grand Basel 2018, die vom 6. bis 9. September dauert, wird Tesla seinen neuen Roadster präsentieren. Ein neues weißes Roadster-Modell soll dann erstmals in Europa für Aufmerksamkeit in der Fachwelt sorgen. Dies berichtet „t3n.de – Magazin für digitales Business“ am frühen Mittwochnachmittag. Zwar soll es sich laut des zitierten amerikanischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.