Tesla will weiter VORREITER der Branche bleiben!

Tesla Motors gilt als einer der großen Pioniere in der Autoindustrie. In Sachen elektrischen Fahrzeugen macht das US-Unternehmen schon seit Jahren Druck und konnte sich damit so manchen technologischen Vorteil sichern. Das soll auch so bleiben, wenn es nach Konzernchef Elon Musk geht. Es sei nicht vorgesehen, sich an die Gewohnheiten von klassischen Automobilkonzernen anzupassen und nur jährlich Modellpflege zu betreiben. Stattdessen gebe es auch schon mal mehrere Änderungen im Verlaufe einer einzigen Woche, um Fahrzeuge und Fertigung ständig zu verbessern.

Tesla verspricht regelmäßige Neuerungen!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Twitter versprach Musk, dass es bei Tesla alle 12 bis 18 Monate größere Revisionen geben werde. Zuletzt erschien für das Model S eine größere Batterie. Außerdem wird seit Oktober in allen Fahrzeugen neue Technik verbaut, die in Zukunft das autonome Fahren ermöglichen soll. Auf finanzielle Details ging Musk jedoch nicht ein. Ein solcher Kurs ist für die Kunden durchaus erfreulich, dürfte aber im Unterhalt alles andere als günstig sein. Doch es hat den Anschein, als spielten die Kosten für Tesla momentan ohnehin noch eine untergeordnete Rolle.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

