Tesla weiter unaufhaltsam!

Mit einer Preissenkung kann Tesla heute den Aktienmarkt so richtig beeindrucken, wodurch der Kurs in die Höhe geschnellt ist! Tesla weiß also weiter, wie man die Anleger auf seine Seite ziehen kann und nachhaltig an sich binden kann. Der amerikanische Autobauer geht weiter als Pionier in seiner Branche voran und wird auch in Zukunft gigantische Pluswerte auf die Anzeigetafel bringen!

Anlegertipp: Hier sollte man nun schnell sein, bevor man die ganz großen Gewinne verpasst! Die Aktie beweist ihr Potenzial und sollte nicht mehr unterschätzt werden. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Heute hat Tesla eine Preissenkung für sein Model 3 bekanntgegeben, die die Anleger alle in seinen Bann gezogen hat. Denn das Model 3 ist deutlich günstiger geworden, weil wahrscheinlich eine neue Batterie verbaut wird, die das Auto deutlich günstiger macht. Was für ein Meilenstein für Tesla! Das macht Tesla auch für die Mittelschicht deutlich attraktiver und steigert den Wert erheblich.

Tesla weiß einfach, wie man die Anleger beeindrucken kann und legt weiter in einem enorm schnellen Schritt vor auf dem Aktienmarkt! Auch heute konnte man heftige Gewinne machen, die den Anleger enorm glücklich machen werden. Diese liegen derzeit bei 1,56 Prozent und somit bei sagenhaften 5,70 Euro. Dadurch geht der Kurswert explosionsartig hoch auf 371,65 Euro!

Fazit: Das ist die letzte Chance, die richtig dicken Gewinne einzufahren. Besser wird die Gelegenheit auf einen perfekten Einstieg nicht. Wir haben die Aktie weiter analysiert, einfach hier klicken.