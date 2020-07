Tesla: was ist denn hier los?!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie des Herstellers von Elektroautos muss derzeit ordentliche Verluste in Kauf nehmen und verabschiedet sich von seinem Allzeithoch! Tesla sollte schnellstmöglich wieder mit positiven Schlagzeilen hervorstechen, um nicht noch weitere Verluste verbuchen zu müssen und ordentlich an Boden zu verlieren. Das momentane Kurstief sorgt auf jeden Fall bereits für Aufregung bei den Anlegern!

Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Wer es als Anleger mit der Aktie von Tesla hält, hat auf jeden Fall am heutigen Freitagmorgen ordentlich was zu schlucken. Die Aktie geht so dermaßen in die Knie, dass man sich ernsthaft überlegen sollte, ob man weiter an diesem Wertpaper festhalten will. Aber die Branche der Elektroautos verspricht eigentlich für die Zukunft großes Potenzial und noch größere Gewinne. Es bleibt abzuwarten, wohin sich das Ganze noch entwickeln wird.

Dennoch geht Tesla mit 108,20 Euro Verlust zum Tageseinstieg heftig in die Knie und durchlebt eine Talfahrt, wie man sie lange nicht mehr gesehen hat. 7,88 Prozent im Minus – das wird nicht so leicht zu verkraften sein und noch schwerer wird es, diesen Wert zukünftig wieder aufzuholen. Der Aktienwert beträgt somit nur noch 1264,60 Euro. Aber wer weiß wie lange noch? Oder kommt hier bald wieder ein Hoch?

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.