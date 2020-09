Tesla – was für ein Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der amerikanische Autobauer Tesla hat ein unfassbares Comeback auf dem Aktienmarkt erreicht. Mehrere Ankündigungen und Enthüllungen haben dafür gesorgt, dass Tesla endlich wieder positive Zahlen bei seiner Aktie erreichen konnte und wieder nach oben schauen kann. Der Elektroautobauer kann also endlich wieder sein großes Potenzial ausschöpfen, was in letzter Zeit schmerzlich vermisst wurde.

Am Battery Day 2020 hatte CEO Elon Musk kürzlich bekannt gegeben, an einem erschwinglicheren Auto zu arbeiten, dass bereits ab 25.000 Dollar zu kaufen sei. Zudem wurde bekannt, dass die Arbeitsagentur für die neue Gigafactory in der Nähe von Berlin bereits 8.000 Stellen ausgeschrieben hat, was die deutsche Wirtschaft enorm in Schwung bringen kann und wird.

Tesla wird also preiswerter und zudem noch ein großer Arbeitgeber für die Deutschen. Bessere Nachrichten kann es für den deutschen Aktienmarkt gar nicht geben. Das sagt auch der Kursverlauf von Tesla, denn man konnte um 5,45 Prozent zulegen, was 18,10 Euro entspricht. Somit konnte ein neuer Wert dieser Anteilsscheine von 350,30 Euro erzielt werden, wodurch es wieder ordentlich nach oben geht!

