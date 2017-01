Tesla: was führt Musk für 2017 im Schilde?

Lieber Leser,

der E-Auto-Pionier Tesla hat sich für 2017 das ambitionierte Ziel gesetzt, mit seinem Model 3 den Massenmarkt zu erschließen. Vorstandschef Elon Musk, in der Branche nicht gerade als Leisetreter bekannt, hat angekündigt, ganze 100.000 Einheiten verkaufen zu wollen. Diese Zahl stellt natürlich hohe Anforderungen, und das nicht nur an die eigene Produktion, sondern auch die der Zulieferer. Diese sind insbesondere in der Automobilbranche von enorm hoher Bedeutung, weil teils mit sehr engen Zeitfenstern gearbeitet wird. Tesla hat zuletzt den Zukauf von Grohmann Engineering gemeldet. Dies wird von Experten als ein Zeichen dafür gedeutet, dass man die Automatisierungsprozesse weiter optimieren will. Doch ob das ausreicht, um die Kundenbedürfnissen gerecht zu werden?

Investoren warten auf Gewinne

Denn angeblich liegen für das neue Model S bereits 400.000 Vorbestellungen vor. Wie will man die ungeduldigen Kunden zufriedenstellen, ohne sie jahrelang warten zu lassen? Musk arbeitet mit Hochdruck daran, die eigenen Kapazitäten zu verbessern. Bereits im kommenden Jahr 2018 soll gewährleistet sein, dass 500.000 Autos pro Kalenderjahr gebaut werden können. Die Investoren dürfte allerdings nicht nur interessieren, ob die Kunden ihre Fahrzeuge pünktlich erhalten, sondern auch, ob es dem Unternehmen endlich einmal gelingt, schwarze Zahlen zu schreiben.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

