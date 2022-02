Tesla verweist deutsche Automarken auf ihre Plätze / Mercedes-Benz hält Platz zwei, hinter Toyota auf Platz eins / Report Brand Finance Automotive Industry 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Hamburg/London (ots) -Die US-amerikanische Automarke Tesla hat erstmals Volkswagen, BMW und Porsche im Ranking der weltweit wertvollsten Automarken überholt und landet auf Platz drei. Der Report "Brand Finance Automotive Industry 2022", der jährlich die weltweit wertvollsten Marken der Automobilindustrie ermittelt, zeigt aber auch: Mercedes-Benz bleibt stabil. Mit einem Markenwert von 60,8 Milliarden US-Dollar ist Mercedes-Benz die zweitwertvollste Automarke der Welt, hinter Toyota.Auch wenn Porsche (Platz sechs) im allgemeinen Markenwert-Ranking einen Platz einbüßt, im Luxus- und Premiumsegment ist Porsche die wertvollste Marke weltweit. Auch in der Autovermietung kommt ein echter Durchstarter aus Deutschland: Sixt ist mit einer Steigerung von über 115 Prozent im Markenwert die am schnellsten wachsende Marke in diesem Bereich. Den Report zum Download und weitere Informationen gibt es unter: https://brandirectory.com/autoTesla wächst weiter und schubst damit Volkswagen, BMW und Porsche um je einen Rang nach unten. Volkswagen landet somit im Ranking der Automobilmarken im Report "Brand Finance Automotive Industry 2022" auf Platz vier, BMW auf Platz fünf und Porsche auf Platz sechs. "Die Marke Tesla profitiert von einer hohen Aufmerksamkeit und ihrer einzigartigen, authentischen DNA als innovative E-Mobilty-Premiummarke. Die Zukunft wird zeigen, ob diese Brand Equity ausreicht, um sich auf den vorderen Plätzen zu halten", so Ulf-Brün Drechsel, Country und Client Service Director DACH bei Brand Finance Deutschland mit Sitz in Hamburg. "Die deutschen Top-Automarken holen im Bereich innovativer E-Mobilität enorm schnell auf. Sie haben zudem den strategischen Vorteil, dass ihre Markenstärken über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind und weiterhin auf sehr hohem Niveau liegen. Es wird für eine noch junge Herausforderer-Marke wie Tesla schwer sein, das so schnell aufzuholen."Der internationale Mobilitätskonzern Sixt steigert seinen Markenwert rasant und mischt damit den Bereich Autovermietung auf. Mit einer Steigerung von über 115 Prozent im letzten Jahr und mehr als einer Verdreifachung des Markenwerts seit 2017, ist Sixt die am schnellsten wachsende Autovermietungsmarke der Welt.Pressekontakt:Ulf-Brün DrechselCountry und Client Service Director DACHBrand Finance GermanyTelefon 0049 171 690 6828u.drechsel@brandfinance.comwww.brandfinance.comOriginal-Content von: Brand Finance Germany, übermittelt durch news aktuell