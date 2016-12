Tesla verspricht AUSBAU der Supercharger!

Liebe Leser,

an Weihnachten nahm sich Tesla-Chef Elon Musk die Zeit, um auf Twitter auf die zahllosen Fragen seiner Kunden und Anhänger einzugehen. Große Aufmerksamkeit erhielt dabei das Thema Supercharger. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Aufladestationen, die Elektroautos in Windeseile aufladen können. Der Ausbau soll dabei weiterhin möglichst schnell vorangehen. Im Laufe des Jahres 2017 soll es dadurch unter anderem möglich sein, durch ganz Kanada mit dem Elektroauto zu fahren.

Die Nachfrage steigt!

Durch die stetig steigenden Verkaufszahlen bei Tesla sind die Supercharger gefragter denn je. Den hohen Andrang will Tesla unter anderem durch Strafgebühren in den Griff bekommen, damit nicht ständig vollgetankte Autos den Zugang versperren. Außerdem wird das Betanken für Neukunden ab 2017 nicht mehr kostenlos sein. Dann gibt es lediglich ein 400 Kilowattstunden gratis, was laut Tesla für etwa 1.600 km Strecke ausreichen soll. Wer mehr Strom an einem Supercharger tanken möchte, muss dann zahlen. Das Unternehmen gibt aber an, dass dies noch immer günstiger sein soll, als das Betanken eines Autos mit Verbrennungsmotors ohne genaue Zahlen zu nennen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse